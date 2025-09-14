ONLINE: Vuelta a España, 21. etapa dnes LIVE (rovinatá - 111,6 km)

MADRID. Cyklistické preteky Vuelta a España 2025 dnes končia poslednou 21. etapou.
Na jazdcov čaká 111 kilometrov dlhá trasa z Valdeolmos-Alalpardo do centra Madridu. Etapa má rovinatý profil.
Cyklistiku sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vuelta a España 2025 - 20. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2025
14.09.2025 o 16:44
21. etapa: Valdeolmos-Alalpardo – Madrid
Plánovaný
Prenos
Jelikož se poslední etapu nezávodí o celkové pořadí, ale pouze o etapové vítězství, je jasné, že králem letošní Vuelty se stane Jonas Vingegaard. Dán má v celkovém pořadí náskok minuty a čtvrt na druhého Almeidu, který v sobotu nezaútočil na celkové pořadí. Třetí Thomas Pidcock pak ztrácí více jak tři minuty.
Celkové pořadí po 20. etapě (červený trikot):
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 72:53:57
2. João Almeida (POR) UAE Emirates-XRG +1:16
3. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling +3:11
4. Jai Hindley (AUS) Red Bull-Bora-hansrgrohe +3:41
5. Matthew Riccitello (USA) Israel-Premier Tech +5:55
6. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bora-hansgrohe +7:23
7. Sepp Kuss (USA) Visma | Lease a Bike +7:45
8. Felix Gall (AUT) Decathlon AG2R La Mondiale +7:50
9. Torstein Træen (NOR) Bahrain-Victorious +9:48
10. Matteo Jorgenson (USA) Visma | Lease a Bike +12:16
Přeji krásné nedělní odpoledne a vítám vás u závěrečné jednadvacáté etapy letošní Vuelty! Peloton má na programu etapu z Valdeolmos-Alalpardo do Madridu. Příjemnou zábavu!
