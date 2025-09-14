    ONLINE: Vuelta a España, 21. etapa dnes LIVE (rovinatá - 111,6 km)

    Sportnet|14. sep 2025 o 13:45
    Sledujte s nami ONLINE prenos z 21. etapy cyklistických pretekov Vuelta a España 2025.

    MADRID. Cyklistické preteky Vuelta a España 2025 dnes končia poslednou 21. etapou.

    Na jazdcov čaká 111 kilometrov dlhá trasa z Valdeolmos-Alalpardo do centra Madridu. Etapa má rovinatý profil.

    Cyklistiku sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Vuelta a España 2025 - 20. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, sobota, výsledky)

    Vuelta a Espaňa  2025
    14.09.2025 o 16:44
    21. etapa: Valdeolmos-Alalpardo – Madrid
    Plánovaný
    Prenos
    Jelikož se poslední etapu nezávodí o celkové pořadí, ale pouze o etapové vítězství, je jasné, že králem letošní Vuelty se stane Jonas Vingegaard. Dán má v celkovém pořadí náskok minuty a čtvrt na druhého Almeidu, který v sobotu nezaútočil na celkové pořadí. Třetí Thomas Pidcock pak ztrácí více jak tři minuty.
    Celkové pořadí po 20. etapě (červený trikot):
    1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 72:53:57
    2. João Almeida (POR) UAE Emirates-XRG +1:16
    3. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling +3:11
    4. Jai Hindley (AUS) Red Bull-Bora-hansrgrohe +3:41
    5. Matthew Riccitello (USA) Israel-Premier Tech +5:55
    6. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bora-hansgrohe +7:23
    7. Sepp Kuss (USA) Visma | Lease a Bike +7:45
    8. Felix Gall (AUT) Decathlon AG2R La Mondiale +7:50
    9. Torstein Træen (NOR) Bahrain-Victorious +9:48
    10. Matteo Jorgenson (USA) Visma | Lease a Bike +12:16
    Přeji krásné nedělní odpoledne a vítám vás u závěrečné jednadvacáté etapy letošní Vuelty! Peloton má na programu etapu z Valdeolmos-Alalpardo do Madridu. Příjemnou zábavu!
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 16:44.
    dnes 13:45
