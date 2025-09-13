ONLINE: Vuelta a España, 20. etapa dnes LIVE (horská - 165,6 km)

BOLA DEL MUNDO. Cyklistické preteky Vuelta a España 2025 dnes pokračujú 20. etapou.
Na jazdcov čaká 165 kilometrov dlhá trasa z Robledo de Chavela do Bola del Mundo.. Etapa má hornatý profil.
Cyklistiku sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
Vuelta a Espaňa 2025
13.09.2025 o 13:10
20. etapa: Robledo de Chavela – Bola del Mundo
Dnes se uskuteční dost pravděpodobně rozhodující etapa letošního ročníku La Vuelty. Jde o 20. a předposlední etapu posledního letošního závodu Grand Tour. Půjde o velice náročnou etapu s pěti vrchařskými prémiemi, včetně cílového stoupání Bola del Mundo, na kterém se může celý průběh Vuelty otočit naruby.
Peloton vyjede z Robledo de Chavela. Právě toto malé město je známo svou základnou NASA. Jde o jednu z tří světových stanic, na kterých se sledují vesmírné mise. Toto centrum, slavnostně otevřené v roce 1964, se podílí na vesmírných misích už od chvíle, kdy poprvé poskytlo podporu sondě Mariner IV na její cestě k Marsu. Součástí muzea je také výcvikové a návštěvnické středisko s expozicí skafandrů, modelů kosmických lodí a měsíčního kamene z mise Apollo 15. To vše přibližuje vesmírnou vědu široké veřejnosti. Půjde o první start Vuelty v tomto městě vůbec.
Etapa obsahuje celkem pět vrchařských a jednu sprinterskou prémii. Sprinterské body se však velice pravděpodobně nebudou rozdělovat mezi lídry této klasifikace, jelikož tato prémie leží hned za dlouhým stoupáním na Puerto de Navacerrada.
Cíl dnešní etapy se nachází na vrcholu stoupání Bola del Mundo. Jde o jeden z nejnavštěvovanějších vrcholů Vuelty vůbec. Celkem peloton do roku 2025 tento vrchol přejel čtyřiatřicetkrát, navíc tento složitý kopec byl zařazen do plánu La Vuelty hned dvakrát, a to na tento den. Nejprve se pojede do svahu “sedmi úzkých zatáček”, poté následuje strana, která obsahuje závěrečné nepříjemné kilometry na betonu. Tato strana se pojede teprve potřetí v historii Vuelty. Bola del Mundo hostilo cíl etapy již dvakrát v historii.
Mezi favority na vítězství v této etapě jednoznačně patří adepti na celkovou klasifikaci. Jde tedy hlavně o Jonase Vingegaarda a Almeidu. Rozdíl je mezi nimi aktuálně jen čtyřicet vteřin ve prospěch Dána. Souboj o červený trikot je tak zcela otevřen pro oba rivaly. Do boje by se teoreticky mohl přidat také Tom Pidcock, ale jeho ztráta přes dvě a půl minuty se zdá být příliš velká.
