    ONLINE: 19. etapa Vuelta a España 2025 dnes, LIVE (rovinatý profil)

    ONLINE prenos z 19. etapy na Vuelta a Espaňa 2025 LIVE.
    ONLINE prenos z 19. etapy na Vuelta a Espaňa 2025 LIVE. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|12. sep 2025 o 10:55
    Sledujte s nami ONLINE prenos z 19. etapy cyklistických pretekov Vuelta a España 2025.

    RUEDA. Cyklistické preteky Vuelta a España 2025 dnes pokračujú 19. etapou.

    Na jazdcov 162 kilometrov dlhá trasa z Ruedy do Guijuela. Etapa ma rovinatý profil, o víťazstvo budú bojovať šprintéri

    Cyklistiku sledujte s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Vuelta a España 2025 - 19. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, piatok, výsledky)

    Vuelta a Espaňa  2025
    12.09.2025 o 13:55
    19. etapa: Rueda – Guijuelo
    Plánovaný
    Prenos
    Hezké odpoledne všem cyklistickým fanouškům. Vuelta míří do cíle a v devatenácté etapě nabídne souboj nejrychlejších sprinterů. Etapa z Rueda do Guijuela měří 162 kilometrů a na trati není žádná vrchařská prémie.
    Celkové pořadí po 18. etapě (červený trikot):
    1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 65:07:13 hod.
    2. João Almeida (POR) UAE Emirates-XRG +40
    3. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling +2:39
    4. Jai Hindley (AUS) Red Bull-Bora-hansrgrohe +3:18
    5. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bora-hansgrohe +4:19
    6. Matthew Riccitello (USA) Israel-Premier Tech +5:17
    7. Felix Gall (AUT) Decathlon AG2R La Mondiale +5:20
    8. Sepp Kuss (USA) Visma | Lease a Bike +7:26
    9. Torstein Træen (NOR) Bahrain-Victorious +7:42
    10. Matteo Jorgenson (USA) Visma | Lease a Bike +10:19
    ...
    47. Jan Hirt (CZE) Israel-Premier Tech +1:51:19
    97. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA +2:52:33
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:55.
    ONLINE: 19. etapa Vuelta a España 2025 dnes, LIVE (rovinatý profil)
    dnes 10:55
