ONLINE: 19. etapa Vuelta a España 2025 dnes, LIVE (rovinatý profil)

RUEDA. Cyklistické preteky Vuelta a España 2025 dnes pokračujú 19. etapou.
Na jazdcov 162 kilometrov dlhá trasa z Ruedy do Guijuela. Etapa ma rovinatý profil, o víťazstvo budú bojovať šprintéri
Cyklistiku sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vuelta a España 2025 - 19. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, piatok, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2025
12.09.2025 o 13:55
19. etapa: Rueda – Guijuelo
Plánovaný
Prenos
Hezké odpoledne všem cyklistickým fanouškům. Vuelta míří do cíle a v devatenácté etapě nabídne souboj nejrychlejších sprinterů. Etapa z Rueda do Guijuela měří 162 kilometrů a na trati není žádná vrchařská prémie.
Celkové pořadí po 18. etapě (červený trikot):
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 65:07:13 hod.
2. João Almeida (POR) UAE Emirates-XRG +40
3. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling +2:39
4. Jai Hindley (AUS) Red Bull-Bora-hansrgrohe +3:18
5. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bora-hansgrohe +4:19
6. Matthew Riccitello (USA) Israel-Premier Tech +5:17
7. Felix Gall (AUT) Decathlon AG2R La Mondiale +5:20
8. Sepp Kuss (USA) Visma | Lease a Bike +7:26
9. Torstein Træen (NOR) Bahrain-Victorious +7:42
10. Matteo Jorgenson (USA) Visma | Lease a Bike +10:19
...
47. Jan Hirt (CZE) Israel-Premier Tech +1:51:19
97. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA +2:52:33
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:55.