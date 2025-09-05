    ONLINE: Vuelta a España, 13. etapa dnes LIVE (horská - 202,7 km)

    ONLINE prenos z 13. etapy na Vuelta a Espaňa 2025 LIVE.
    ONLINE prenos z 13. etapy na Vuelta a Espaňa 2025 LIVE. (Autor: X/La Vuelta)
    Sportnet|5. sep 2025 o 11:30
    Sledujte s nami ONLINE prenos z 13. etapy cyklistických pretekov Vuelta a España 2025.

    CABEZÓN DE LA SAL. Cyklistické preteky Vuelta a España dnes pokračujú 13. etapou.

    Jazdcov čaká náročná 202,7 kilometrov dlhá trasa so štartom z Cabezón de la Sal, finišovať sa bude v na obávanom kopci. Etapa je najdlhšia na tomto ročníku a má horský profil.

    Cyklistiku sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Vuelta a España 2025 - 13. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, piatok, výsledky)

    Vuelta a Espaňa  2025
    05.09.2025 o 12:30
    13. etapa: Cabezón de la Sal – L'Angliru
    Plánovaný
    Prenos
    Páteční etapa nabídne souboj o celkové pořadí Vuelty. Etapa z Cabezónu de la Sal do L'Angliru je dlouhá 202,7 kilometru a první dvě třetiny budou klidnější po rovině či mírně zvlnené trase. Pak ale následují dvě vrchařské prémie první kategorie na Alto La Mozquetu (6,4km, á 8,2 %) a Alto del Cordal (5,5km, á 8,8 %), načež od 190. kilometru se bude až do cíle stoupat na L'Angliru – Cima Alberto Fernández (12,4km, á 9,8%). Tam se pokusí Jonas Vingegaard navýšit své vedení na čele, případně odolávat tlaku závodníků v pořadí za ním. Toť otázka, kdo pojme třináctou etapu jako příležitost k útokům.
    Pořadí o nejlepšího vrchaře:
    1. Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) 46b
    2. Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) 26b
    3. Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) 25b
    Pořadí o nejlepšího sprintera:
    1. Mads Pedersen (Lidl-Trek) 172b
    2. Ethan Kane Vernon (Israel – Premier tech) 111b
    3. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) 105b
    Celkové pořadí po 12. etapě:
    1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 44:36:45
    2. João Almeida (POR) UAE Emirates-XRG +50
    3. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling +56
    4. Torstein Træen (NOR) Bahrain-Victorious +1:06
    5. Felix Gall (AUT) Decathlon AG2R La Mondiale +2:17
    6. Bruno Armirail (FRA) Decathlon AG2R La Mondiale Team +02:23
    7. Matteo Jorgenson (USA) Visma | Lease a Bike +2:26
    8. Jai Hindley (AUS) Red Bull-Bora-hansrgrohe +2:30
    9. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek +2:33
    10. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bora-hansgrohe +2:44
    ...
    71. Jan Hirt (CZE) Israel-Premier Tech +1:07:25
    102. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA
    V pátek je na programu v pořadí třináctá etapa letošní Vuelty. V té čtvrteční se slavilo vítězství jezdců z úniku. Souboj Španělů nakonec vyhrál Juan Ayuso. I když je to stále mladý závodník, tak si v cíli počínal zkušeně a nechal jet Javiera Roma z první pozice. Závodník UAE si nástup Roma pohlídal a přesprintoval ho. Za nimi dojel Rolland, který se nestihl nalepit na čelní dvojku při sjezdu z kopce a pak už jel za nimi s konstantním rozestup. Ze zbytku skupiny uprchlíků byl nejlepší Campenaerts a v závěsu za ním byl Pedersen, který díky včerejší etapě výrazně navýšil náskok v souboji o nejlepšího sprintera.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:30.
    dnes 11:30
