ONLINE: Vuelta a España, 13. etapa dnes LIVE (horská - 202,7 km)

CABEZÓN DE LA SAL. Cyklistické preteky Vuelta a España dnes pokračujú 13. etapou.
Jazdcov čaká náročná 202,7 kilometrov dlhá trasa so štartom z Cabezón de la Sal, finišovať sa bude v na obávanom kopci. Etapa je najdlhšia na tomto ročníku a má horský profil.
Cyklistiku sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vuelta a España 2025 - 13. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, piatok, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2025
05.09.2025 o 12:30
13. etapa: Cabezón de la Sal – L'Angliru
Plánovaný
Prenos
Páteční etapa nabídne souboj o celkové pořadí Vuelty. Etapa z Cabezónu de la Sal do L'Angliru je dlouhá 202,7 kilometru a první dvě třetiny budou klidnější po rovině či mírně zvlnené trase. Pak ale následují dvě vrchařské prémie první kategorie na Alto La Mozquetu (6,4km, á 8,2 %) a Alto del Cordal (5,5km, á 8,8 %), načež od 190. kilometru se bude až do cíle stoupat na L'Angliru – Cima Alberto Fernández (12,4km, á 9,8%). Tam se pokusí Jonas Vingegaard navýšit své vedení na čele, případně odolávat tlaku závodníků v pořadí za ním. Toť otázka, kdo pojme třináctou etapu jako příležitost k útokům.
Pořadí o nejlepšího vrchaře:
1. Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) 46b
2. Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) 26b
3. Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) 25b
Pořadí o nejlepšího sprintera:
1. Mads Pedersen (Lidl-Trek) 172b
2. Ethan Kane Vernon (Israel – Premier tech) 111b
3. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) 105b
Celkové pořadí po 12. etapě:
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 44:36:45
2. João Almeida (POR) UAE Emirates-XRG +50
3. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling +56
4. Torstein Træen (NOR) Bahrain-Victorious +1:06
5. Felix Gall (AUT) Decathlon AG2R La Mondiale +2:17
6. Bruno Armirail (FRA) Decathlon AG2R La Mondiale Team +02:23
7. Matteo Jorgenson (USA) Visma | Lease a Bike +2:26
8. Jai Hindley (AUS) Red Bull-Bora-hansrgrohe +2:30
9. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek +2:33
10. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bora-hansgrohe +2:44
...
71. Jan Hirt (CZE) Israel-Premier Tech +1:07:25
102. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA
V pátek je na programu v pořadí třináctá etapa letošní Vuelty. V té čtvrteční se slavilo vítězství jezdců z úniku. Souboj Španělů nakonec vyhrál Juan Ayuso. I když je to stále mladý závodník, tak si v cíli počínal zkušeně a nechal jet Javiera Roma z první pozice. Závodník UAE si nástup Roma pohlídal a přesprintoval ho. Za nimi dojel Rolland, který se nestihl nalepit na čelní dvojku při sjezdu z kopce a pak už jel za nimi s konstantním rozestup. Ze zbytku skupiny uprchlíků byl nejlepší Campenaerts a v závěsu za ním byl Pedersen, který díky včerejší etapě výrazně navýšil náskok v souboji o nejlepšího sprintera.
