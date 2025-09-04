    ONLINE: 12. etapa Vuelta a Espaňa 2025 dnes, LIVE (kopcovitý profil)

    Sportnet|4. sep 2025 o 11:10
    Sledujte s nami ONLINE prenos z 12. etapy cyklistických pretekov Vuelta a España 2025.

    LAREDO. Cyklistické preteky Vuelta a España dnes pokračovujú 11. etapou.

    Jazdcov čaká 144,9 kilometrov dlhá trasa so štartom z pobrežného mesta Laredo, finišovať sa bude v obci Los Corrales de Buelna. Etapa kopcovitý profil

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Vuelta a España 2025 - 12. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, štvrtok, výsledky)

    Vuelta a Espaňa  2025
    04.09.2025 o 14:13
    12. etapa: Laredo – Los Corrales de Buelna
    Plánovaný
    Prenos
    Celkové pořadí po 11. etapě:

    1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 41:14:02
    2. João Almeida (POR) UAE Emirates-XRG +50
    3. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling +56
    4. Torstein Træen (NOR) Bahrain-Victorious +1:06
    5. Felix Gall (AUT) Decathlon AG2R La Mondiale +2:17
    6. Matteo Jorgenson (USA) Visma | Lease a Bike +2:26
    7. Jai Hindley (AUS) Red Bull-Bora-hansrgrohe +2:30
    8. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek +2:33
    9. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bora-hansgrohe +2:44
    10. Matthew Riccitello (USA) Israel-Premier Tech +3:11
    ...
    71. Jan Hirt (CZE) Israel-Premier Tech +1:07:25
    102. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA +1:25:43
    Hezké čtvrteční odpoledne. Vuelta pokračuje kopcovitou etapou. Na závodníky čeká prémie druhé a první kategorie.

    Bohužel ze včerejšího dne nemáme etapového vítěze, kvůli neutralizaci etapy tři kilometry před cílem. Nálada ve Španělsku je hodně napjatá, protože propalestinští aktivisté blokují etapy a způsobují tak komplikace na letošní Vueltě. Doufejme, že dnešní etapa proběhne už bez větších problémů a uvidíme konečně závodění.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 14:13.
    dnes 11:10
