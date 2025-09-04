ONLINE: 12. etapa Vuelta a Espaňa 2025 dnes, LIVE (kopcovitý profil)

LAREDO. Cyklistické preteky Vuelta a España dnes pokračovujú 11. etapou.
Jazdcov čaká 144,9 kilometrov dlhá trasa so štartom z pobrežného mesta Laredo, finišovať sa bude v obci Los Corrales de Buelna. Etapa kopcovitý profil
Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vuelta a España 2025 - 12. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, štvrtok, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2025
04.09.2025 o 14:13
12. etapa: Laredo – Los Corrales de Buelna
Plánovaný
Prenos
Celkové pořadí po 11. etapě:
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 41:14:02
2. João Almeida (POR) UAE Emirates-XRG +50
3. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling +56
4. Torstein Træen (NOR) Bahrain-Victorious +1:06
5. Felix Gall (AUT) Decathlon AG2R La Mondiale +2:17
6. Matteo Jorgenson (USA) Visma | Lease a Bike +2:26
7. Jai Hindley (AUS) Red Bull-Bora-hansrgrohe +2:30
8. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek +2:33
9. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bora-hansgrohe +2:44
10. Matthew Riccitello (USA) Israel-Premier Tech +3:11
...
71. Jan Hirt (CZE) Israel-Premier Tech +1:07:25
102. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA +1:25:43
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 41:14:02
2. João Almeida (POR) UAE Emirates-XRG +50
3. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling +56
4. Torstein Træen (NOR) Bahrain-Victorious +1:06
5. Felix Gall (AUT) Decathlon AG2R La Mondiale +2:17
6. Matteo Jorgenson (USA) Visma | Lease a Bike +2:26
7. Jai Hindley (AUS) Red Bull-Bora-hansrgrohe +2:30
8. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek +2:33
9. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bora-hansgrohe +2:44
10. Matthew Riccitello (USA) Israel-Premier Tech +3:11
...
71. Jan Hirt (CZE) Israel-Premier Tech +1:07:25
102. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA +1:25:43
Hezké čtvrteční odpoledne. Vuelta pokračuje kopcovitou etapou. Na závodníky čeká prémie druhé a první kategorie.
Bohužel ze včerejšího dne nemáme etapového vítěze, kvůli neutralizaci etapy tři kilometry před cílem. Nálada ve Španělsku je hodně napjatá, protože propalestinští aktivisté blokují etapy a způsobují tak komplikace na letošní Vueltě. Doufejme, že dnešní etapa proběhne už bez větších problémů a uvidíme konečně závodění.
Bohužel ze včerejšího dne nemáme etapového vítěze, kvůli neutralizaci etapy tři kilometry před cílem. Nálada ve Španělsku je hodně napjatá, protože propalestinští aktivisté blokují etapy a způsobují tak komplikace na letošní Vueltě. Doufejme, že dnešní etapa proběhne už bez větších problémů a uvidíme konečně závodění.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 14:13.