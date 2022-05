Kritizoval vojnu. Teraz som rukojemník a Kremeľ ma môže zabiť, bojí sa Tiňkov

Podľa neho by krajiny mali dbať na zdravie svojich ľudí a nie ich zabíjať. Vyzval, aby Rusko zastavilo vojnu. To bolo 19. apríla.

„Nemal som na výber. Nemohol som ani len jednať o cene. Bol som ako rukojemník: Dostaneš len to, čo ti dáme,“ cituje Tiňkova New York Times.

Tiňkov mu vyjadril vďačnosť, že si odpredajom podielu zachránil aspoň časť majetku. Tvrdí, že cena bola na úrovni troch percent toho, za koľko by bol ochotný svoj podiel predať.

„Zistil som, že Rusko ako krajina už neexistuje. Tušil som, že Putin nie je dobrým vládcom, ale nemal som ani tušenia, že to naberie takéto katastrofické rozmery.“

Už niekoľko rokov žije v Londýne, no vlastní nehnuteľnosti aj v Amerike, vo Francúzsku a v Taliansku. Priatelia, ktorí majú kontakty na bezpečnostné služby, mu vraj povedali, že by sa mal obávať o život.

V júli 2017, teda ruskej anexii Krymu a podpore bojov na Donbasse, vyhlásil, že Putin by sa mal stať cárom a mal by mať neobmedzenú moc. Svoje slová nevysvetlil.

„Prinútili ma predať to kvôli mojim vyhláseniam. Predal som to za drobné,“ tvrdí bývalý miliardár a cyklistický nadšenec.

Jazdenie so Saganom si nekúpite

Jeho biznisu sa v Rusku vždy darilo.

Tiňkov budoval svoj majetok postupne. Začínal pašovaním džínsov, ktoré kupoval v zahraničí a predával doma. Postupne vybudoval továreň na mrazené potraviny, sieť reštaurácií, pivovar, banku a luxusné apartmány v Alpách.

Väčšinu firiem, ktoré vybudoval, dokázal dobre speňažiť.

V športe zanechal svoju stopu, keď tri roky investoval do tímu Tinkoff. Stálo ho to vraj 50 miliónov dolárov.

Tiňkov oslavoval so svojimi jazdcami víťazstvo na španielskej Vuelte, na talianskom Gire, zisk titulov majstra sveta Petra Sagana 2015 aj 2016 či víťazstvo na klasike Okolo Flámska.

„Ak by som mal stroj času, znovu by som tieto peniaze minul, pretože cyklistika mi dala toľko emócií a zábavy, že peniazmi sa to nedá merať. Ako sa hovorí v reklame MasterCard, sú veci, ktoré si za peniaze nekúpite.

Nemôžete si kúpiť jazdu s Petrom Saganom, jazdy v kopcoch s chlapcami z môjho tímu alebo popíjanie šampanského po víťazstvách,“ hovoril po odchode z cyklistiky pre špecializovaný portál Cyclingnews.