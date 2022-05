Aby Rusi vyhlásili, že sú proti vojne? Čo ak sa im potom niečo stane, vraví Murray

"Vždy budem odsudzovať vojnu. Sám viem, akú traumu zanecháva, som dieťa vojny. Ale toto rozhodnutie Wimbledonu nemôžem podporiť. Politika by sa nemala miešať so športom," hovoril Djokovič.

"Je to frustrujúce, keď nemôžu hrať. Nie je to isté, ale možno trošku podobné ako môj tohtoročný zákaz hrať," dodal neskôr. Narážal na to, ako sám nesmie hrať na turnajoch v Austrálii či USA, keďže nie je zaočkovaný proti koronavírusu.

Z tejto pozície sa snaží Djokovič prakticky pomáhať ruským a bieloruských hráčom, keďže vynútená neúčasť bude mať pre nich následky v podobe straty bodov za Wimbledon, ktoré nemohli prísť obhajovať.

"Je to na hráčskej asociácii a manažmente okruhu ATP, ako sa rozhodnú. Bola by napríklad možnosť, že by im zostali body na konte, alebo by prišli iba o polovicu bodov," dodal Djokovič.