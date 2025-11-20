    Israel - Premier Tech má nových majiteľov i názov. Stajňu prevzala spoločnosť známeho futbalistu

    Nové logo NSN Cycling Team.
    Nové logo NSN Cycling Team. (Autor: X/NSN Cycling Team)
    ČTK|20. nov 2025 o 22:21
    ShareTweet0

    Tím bude, navyše, pretekať so švajčiarskou licenciou.

    MADRID. Cyklistická stajňa Israel-Premier Tech sa definitívne zbavila svojho mena, ktoré vyvolávalo kontroverzie, a do novej sezóny vstúpi pod menom NSN Cycling Team.

    Tím, ktorého farby obhajuje aj český jazdec Jan Hirt a športový riaditeľ René Andrle, bude pretekať so švajčiarskou licenciou. Oznámil to nový manažérsky tím na čele s bývalým španielskym futbalovým reprezentantom Andrésom Iniestom.

    Na prevzatie stajne so športovou a zábavnou spoločnosťou Never Say Never (NSN), ktorej je Iniesta spoluzakladateľom, spojila s investičnou platformou Stoneweg.

    Kompletným premenovaním a pretrhnutím väzieb na Izrael by sa mala situácia okolo tímu upokojiť. Predovšetkým v závere tohtoročnej sezóny sa v súvislosti s vojnou v Gaze množili protesty propalestínskych aktivistov proti účasti tímu na pretekoch.

    Stajňa kvôli tomu už počas Vuelty odstránila z dresov slovo "Izrael", následne bola ale kvôli obavám o bezpečnosť vylúčená usporiadateľmi jesenných talianskych klasík Giro d'Emilia či Okolo Lombardie.

    V októbri stajňa, ktorú vlastní izraelsko-kanadský miliardár Sylvan Adams, aj pod tlakom od sponzorov oznámila kompletnú zmenu názvu.

    Na začiatku novembra sa aj tak rozhodol skončiť s podporou hlavný sponzor Premier Tech. Očakáva sa, že odíde aj výrobca kolies Factor Bikes, jeho miesto zaujme značka Scott.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Nové logo NSN Cycling Team.
    Nové logo NSN Cycling Team.
    Israel - Premier Tech má nových majiteľov i názov. Stajňu prevzala spoločnosť známeho futbalistu
    dnes 22:21
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Israel - Premier Tech má nových majiteľov i názov. Stajňu prevzala spoločnosť známeho futbalistu