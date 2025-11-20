Israel - Premier Tech má nových majiteľov i názov. Stajňu prevzala spoločnosť známeho futbalistu

MADRID. Cyklistická stajňa Israel-Premier Tech sa definitívne zbavila svojho mena, ktoré vyvolávalo kontroverzie, a do novej sezóny vstúpi pod menom NSN Cycling Team.
Tím, ktorého farby obhajuje aj český jazdec Jan Hirt a športový riaditeľ René Andrle, bude pretekať so švajčiarskou licenciou. Oznámil to nový manažérsky tím na čele s bývalým španielskym futbalovým reprezentantom Andrésom Iniestom.
Na prevzatie stajne so športovou a zábavnou spoločnosťou Never Say Never (NSN), ktorej je Iniesta spoluzakladateľom, spojila s investičnou platformou Stoneweg.
Kompletným premenovaním a pretrhnutím väzieb na Izrael by sa mala situácia okolo tímu upokojiť. Predovšetkým v závere tohtoročnej sezóny sa v súvislosti s vojnou v Gaze množili protesty propalestínskych aktivistov proti účasti tímu na pretekoch.
Stajňa kvôli tomu už počas Vuelty odstránila z dresov slovo "Izrael", následne bola ale kvôli obavám o bezpečnosť vylúčená usporiadateľmi jesenných talianskych klasík Giro d'Emilia či Okolo Lombardie.
V októbri stajňa, ktorú vlastní izraelsko-kanadský miliardár Sylvan Adams, aj pod tlakom od sponzorov oznámila kompletnú zmenu názvu.
Na začiatku novembra sa aj tak rozhodol skončiť s podporou hlavný sponzor Premier Tech. Očakáva sa, že odíde aj výrobca kolies Factor Bikes, jeho miesto zaujme značka Scott.