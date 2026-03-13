Mal som zázračné nohy, povedal víťaz z úniku. V závere mu nestačil ani Alaphilippe

Tirreno - Adriatico 2026
Výsledky 5. etapy (Marotta-Mondolfo - Mombaroccio, 184 km):
1.
Michael Valgren
Dánsko
EF Education - EasyPost
4:43:33 h
2.
Isaac del Toro
Mexiko
UAE Emirates - XRG
+ 11 s
3.
Matteo Jorgenson
USA
Visma-Lease a Bike
+ 11 s
4.
Tobias Halland Johannessen
Nórsko
Uno-X Mobility
+ 24 s
5.
Giulio Ciccone
Taliansko
Lidl - Trek
+ 28 s
6.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 30 s
Dánsky cyklista Michael Valgren z tímu EF Education-EasyPost prekvapujúco zvíťazil v piatkovej 5. etape pretekov Tirreno - Adriatico.
V cieli 184 km dlhej trasy mal 11-sekundový náskok pred lídrom celkového poradia Mexičanom Isaacom Del Torom a Američanom Matteom Jorgensenom.
Dán bol súčasťou denného úniku, ktorému doprial pelotón pomerne veľa času. Na prvý Valgrenov útok ešte dokázal reagovať dvojnásobný majster sveta Julian Alaphilippe, ale posledných 5,5 km už išiel sám.
VIDEO: Zábery z 5. etapy pretekov Tirreno - Adriatico 2026
"Celý deň som mal pocit, že som v dobrej forme. Preto som chcel zaútočiť skoro. Je to neuveriteľné. Všetci sme na tom tvrdo pracovali. Mal som zázračné nohy a aj trochu šťastia," povedal po pretekoch Valgren.
V súboji o modrý dres mal v 5. etape navrch Del Toro, ktorý zdolal Giullia Pellizzariho a pred záverečnými dvoma etapami vedie o 23 sekúnd.
Priebežné poradie po 5. etape
1.
Isaac del Toro
Mexiko
UAE Emirates - XRG
20:10:40 h
2.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 23 s
3.
Matteo Jorgenson
USA
Visma-Lease a Bike
+ 34 s
4.
Primož Roglič
Slovinsko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 44 s
5.
Giulio Ciccone
Taliansko
Lidl - Trek
+ 1:05 min
6.
Tobias Halland Johannessen
Nórsko
Uno-X Mobility
+ 1:08 min