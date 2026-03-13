    Mal som zázračné nohy, povedal víťaz z úniku. V závere mu nestačil ani Alaphilippe

    Michael Valgren vyhral etapu na pretekoch Tirreno - Adriatico 2026. (Autor: X/Mathias Fisker Mundbjerg)
    Sportnet|13. mar 2026 o 17:54
    ShareTweet0

    Tirreno - Adriatico 2026

    Výsledky 5. etapy (Marotta-Mondolfo - Mombaroccio, 184 km):

    1.

    Michael Valgren

    Dánsko

    EF Education - EasyPost

    4:43:33 h

    2.

    Isaac del Toro

    Mexiko

    UAE Emirates - XRG

    + 11 s

    3.

    Matteo Jorgenson

    USA

    Visma-Lease a Bike

    + 11 s

    4.

    Tobias Halland Johannessen

    Nórsko

    Uno-X Mobility

    + 24 s

    5.

    Giulio Ciccone

    Taliansko

    Lidl - Trek

    + 28 s

    6.

    Giulio Pellizzari

    Taliansko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 30 s

    Dánsky cyklista Michael Valgren z tímu EF Education-EasyPost prekvapujúco zvíťazil v piatkovej 5. etape pretekov Tirreno - Adriatico.

    V cieli 184 km dlhej trasy mal 11-sekundový náskok pred lídrom celkového poradia Mexičanom Isaacom Del Torom a Američanom Matteom Jorgensenom.

    Dán bol súčasťou denného úniku, ktorému doprial pelotón pomerne veľa času. Na prvý Valgrenov útok ešte dokázal reagovať dvojnásobný majster sveta Julian Alaphilippe, ale posledných 5,5 km už išiel sám.

    VIDEO: Zábery z 5. etapy pretekov Tirreno - Adriatico 2026

    "Celý deň som mal pocit, že som v dobrej forme. Preto som chcel zaútočiť skoro. Je to neuveriteľné. Všetci sme na tom tvrdo pracovali. Mal som zázračné nohy a aj trochu šťastia," povedal po pretekoch Valgren.

    V súboji o modrý dres mal v 5. etape navrch Del Toro, ktorý zdolal Giullia Pellizzariho a pred záverečnými dvoma etapami vedie o 23 sekúnd.

    Priebežné poradie po 5. etape

    1.

    Isaac del Toro

    Mexiko

    UAE Emirates - XRG

    20:10:40 h

    2.

    Giulio Pellizzari

    Taliansko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 23 s

    3.

    Matteo Jorgenson

    USA

    Visma-Lease a Bike

    + 34 s

    4.

    Primož Roglič

    Slovinsko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 44 s

    5.

    Giulio Ciccone

    Taliansko

    Lidl - Trek

    + 1:05 min

    6.

    Tobias Halland Johannessen

    Nórsko

    Uno-X Mobility

    + 1:08 min

    Cyklistika

    Kolumbijčan Harold Tejada sa stal víťazom 6. etapy pretekov Paríž - Nice 2026.
    Kolumbijčan Harold Tejada sa stal víťazom 6. etapy pretekov Paríž - Nice 2026.
    K favoritom patril aj český majster. Životný triumf si však vybojoval jazdec Astany
    dnes 18:15
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Mal som zázračné nohy, povedal víťaz z úniku. V závere mu nestačil ani Alaphilippe