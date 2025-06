Najväčšia bolesť prišla ráno, tvrdí mladý Slovák. Získal bronz, hoci premýšľal, že to vzdá

Tie neukázali žiadnu zlomeninu, ktorá by mu znemožnila štartovať v nedeľu, no pád si vyžiadal svoju daň. Jazdec z rozvojového tímu UAE Emirates sa necítil komfortne a s Kubišom a Svrčekom nedokázal súperiť.

Schwarzbacher spadol už po pár kilometroch pretekov U23. Bol to hromadný pád, ktorému sa prakticky nedalo vyhnúť. Iba 19-ročný cyklista si poranil ľavú ruku a namiesto boja o cenný dres putoval na vyšetrenia.

Opäť sa však potvrdilo, že cyklistika je nevyspytateľný šport, v ktorom aj chyba súpera môže spôsobiť to, že vašim ambíciám je razom koniec.

Po mentálnej stránke to boli jedny z mojich najťažších pretekov, takže za tretie miesto som veľmi rád," povedal Schwarzbacher po pretekoch elite.

"Bol som dosť ubolený, pričom najväčšia bolesť prišla ráno pred pretekmi. Keďže som nemal nič zlomené, tak som nastúpil, ale už v prvom kopci, keď som skúsil zrýchliť, som zistil, že to bude ťažký deň.

V záverečnom špurte vyfúkol bronzovú medailu Matúšovi Štočekovi. Bola to pre neho odmena za to, že napriek tomu, že bol zranený, to nezabalil.

"Ak by to nebol národný šampionát, tak by som už v sobotu cestoval domov. Prvých 70 km som mal nonstop v hlave myšlienku, že odstúpim.

Potom od približne stého kilometru som si povedal, že keď som už prišiel sem, tak to nemá zmysel vzdávať," uviedol rodák z Brezna.

Drobnosti robia rozdiel

Hoci mu preteky s hromadným štartom nevyšli podľa predstáv, nasledujúcich dvanásť mesiacov bude pri časovkách nosiť dres s národnou trikolórou.

V nej zdolal aj českého majstra Mathiasa Vaceka, hoci ešte vlani mu jazdec tímu Lidl - Trek nadelil na šampionáte v Jevíčku takmer štyri minúty.

Od prestupu z ATT Investments do UAE Emirates napreduje aj vďaka lepšiemu zázemiu. "Je to zvláštne, aké drobnosti urobia rozdiel vo výkone," tvrdí.