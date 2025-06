Jazdiť v národných farbách je veľká pocta, vraví Kubiš. Už o rok by sa rád dostal aj na Tour

Lukáš Kubiš bol v Bánovciach nad Bebravou favoritom, podobne ako medzi Čechmi Matthias Vacek. Všetci si uvedomovali ich kvalitu, no keď prišlo na lámanie chleba, spoločne sa vzdialili konkurencii.

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. V časoch dominancie bratov Saganovcov síce získaval na domácich majstrovstvách cenné kovy, no ten najcennejší mu chýbal.

Rozhodujúce chvíle diváci pre nešikovný strih prenosu Slovenskej televízie nevideli, no keď sa opäť objavili živé obrázky z trate, vpredu boli už len Kubiš a Vacek.

Pri predposlednom prejazde to bol práve Kubiš, ktorý zaútočil a udržať sa ho dokázal len poltucet pretekárov s jediným Slovákom Martinom Svrčekom.

"Pekne sme tvorili tie preteky a myslím si, že po celý deň to bolo zaujímavé pre slovenských, ale aj českých divákov," povedal Kubiš.

"Po celý čas som sa cítil dobre. Na začiatku som mal trochu tuhšie nohy, ale potom som už išiel dobre. Mathias to párkrát skúsil v kopci a ten jeho posledný útok sa mi podarilo zachytiť," povedal Kubiš v cieli.

"Obaja sme profesionáli a vedeli sme, že v závere nemá zmysel tlačiť na pílu a náhodou sa tam zmotať a spadnúť. Nešlo už o nič, preteky boli rozhodnuté v kopci a už to bolo treba len dotiahnuť do cieľa.

"Boli to päťhodinové preteky v daždi, ktoré sme po celý čas veľmi dobre kontrolovali. Paradoxné je, že to boli preteky, ktoré som pôvodne ani nemal ísť a doletel som len pár hodín pred štartom," priznal.

Pre Kubiša je to celkovo štvrté profesionálne víťazstvo, keďže okrem troch národných titulov (jeden v časovke, pozn.) vyhral aj klasiku Cholet Agglo Tour.

"Stále s trénerom objavujeme limity mojej výkonnosti. Vo štvrtok mi povedal, že keby ma pred rokom poznal a vedel, aké čísla som vtedy mal, tak by neveril, že podám taký výkon v časovke, aký som podal.

"Keď som bol malý chlapec, boli to moje vysnívané preteky. Samozrejme, z výsledku som bol sklamaný, ale som rád, že som si sektory prešiel v pretekovom tempe a veľmi sa teším na ďalšie ročníky," dodal.

Vrcholom doterajšieho priebehu sezóny bola jeho účasť na Paríž - Roubaix. A hoci to výsledkovo nevyšlo pre problémy v najťažšom sektore Arenbergu, slovenský cyklista verí, že jeho čas ešte príde.

Aj keď som prišiel do tímu, tak som povedal, že sa chcem zlepšovať, byť najlepší a verím, že v tom budeme pokračovať. Aj ako tím sme urobili pekný progres, čo sa ukázalo aj na pretekoch," hovorí Kubiš.

Tour? Verím, že budúci rok

Hoci bude Kubiš ďalších dvanásť mesiacov nosiť slovenskú trikolóru, na najslávnejších pretekoch Tour de France sa zatiaľ nepredstaví.

Účasť na "Starej dáme" je pre jeho tím Unibet Tietema Rockets veľkým cieľom, ktorý by radi splnil v časovom horizonte jedného či dvoch rokov.

"Je to kráľovná cyklistiky, ako Liga majstrov vo futbale. Každý tam chce byť. Jediné, čo nám chýba sú práve účasť na Grand Tours, no veríme, že v budúcom roku sa nám to podarí," zaprial si slovenský majster.