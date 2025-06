Kubiš obhajuje titul, v akcii bude aj Chladoňová. Program a trasa MSR a ČR v cyklistike 2025

O dresy s národnou trikolórou bude bojovať kompletná slovenská špička a takisto by nemali chýbať ani české hviezdy ako Mathias Vacek či Pavel Bittner.

Cyklisti, vrátane obhajcu titulu Lukáša Kubiša, pôjdu po štarte cez Uhrovec a pri obci Žitná - Radiša odbočia doprava, kde ich čaká otočka v Omastinej.

Keď sa vrátia späť do Žitnej - Radiše, budú smerovať do Kšinnej (časť Závada pod Čiernym vrchom), kde sa otočia a budú finišovať do Horných Naštíc.