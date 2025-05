Som ním posadnutý, vraví expert o českej hviezde Gira. Jeho kariéru ovplyvnila aj vojna

Aj to mu pomohlo k tomu, že bývalý majster sveta má životnú formu. Na Gire vyhral tri z úvodných šiestich etáp a je lídrom celkovej klasifikácie.

Tím Lidl - Trek si od neho veľa sľuboval aj na tohtoročných jarných klasikách, no Vacek mal smolu, že pred dláždenými monumentmi ochorel a navyše na Paríž - Roubaix spadol a skončil so zakrvavenou tvárou.

Vysokým tempom v posledných stovkách metrov mu dokázal pripraviť pozície, z ktorých Pedersen vyťažil maximum, vrátane ružového dresu.

"Tento prvý týždeň dopadol oveľa lepšie, než som si predstavoval. Na Giro som prišiel s cieľom vyhrávať čo najviac, no bez chalanov by to nešlo.

Najmä Vacek ukázal, aký je silný a zaslúži si všetko uznanie, ktoré mu dávame," uviedol Dán na adresu rodáka z Berouna.

Za Rusov nemohol pokračovať

Vacek potvrdzoval svoj talent už v mládežníckych kategóriách. V roku 2020 vyhral juniorské ME v časovke a aj vďaka tomu si vyslúžil zmluvu v prokontinentálnom tíme Gazprom - RusVelo.

V piatok 25. februára 2022 dokonca vyhral z celodenného úniku etapu na pretekoch Okolo SAE, no namiesto osláv si musel hľadať nový angažmán.