Tréner nechcel, aby Roglič išiel na Giro. Dán zvolil bizarnú prípravu: Je hrozná, ale účinná

Lamberts tiež tvrdí, že Roglič nie je typom pretekára, ktorý by sa naháňal za rekordmi, akým by bolo jeho prípadné piate víťazstvo na Vuelte. Tým, že dve Grand Tour už vyhral, jeho ďalší cieľ je viac než logický.

"Jeho hlavným cieľom je naďalej Tour de France. Aj preto začal trénovať inak, aby bol viac odolný voči únave aj na úkor svojej výbušnosti.

Na tohtoročnom Gire bude kľúčový záverečný týždeň, šotolinová etapa a tiež obe časovky. Vtedy musí byť v najlepšej forme," dodal tréner.

Môže otočiť našu sezónu, znie z Bory

Pre tím Red Bull - Bora - hansgrohe by bol Rogličov úspech na Gire potrebnou vzpruhou. Sezónu síce začal troma víťazstvami Sama Welsforda na Tour Down Under, no odvtedy pribudlo iba ďalších šesť.

O tri sa postaral Slovinec, ktorý na pretekoch Okolo Katalánska vyhral etapu na vrchole stúpania, s klasikárskym profilom a tiež celkové poradie.