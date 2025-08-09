VIDEO: Zdalo sa, že o víťazovi je rozhodnuté. Prišiel však útok, ktorý by čakal málokto

Okolo Poľska 2025
Výsledky 6. etapy (Tatranská Bukovina - Tatranská Bukovina, 147,5 km):
1.
Victor Langellotti
Monako
Ineos Grenadiers
3:32:58 h
2.
Brandon McNulty
USA
UAE Emirates
+ 0 s
3.
Pello Bilbao
Španielsko
Bahrain - Victorious
+ 7 s
4.
Johannes Staune-Mittet
Nórsko
Decathlon AG2R La Mondiale
+ 8 s
5.
Antonio Tiberi
Taliansko
Bahrain - Victorious
+ 8 s
6.
Yannis Voisard
Švajčiarsko
Tudor Pro Cycling
+ 8 s
20.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal Quick-Step
+ 59 s
TATRANSKÁ BUKOVINA. Monacký cyklista Victor Langellotti ovládol 6. etapu pretekov Okolo Poľska a obliekol sa do žltého dresu.
Člen tímu Ineos Grenadiers najlepšie zvládol kopcovitú etapu s cieľom v Tatranskej Bukovine, keď sa presadil v dramatickom závere pred Američanom Brandonom McNultym z tímu UAE Emirates.
Slovenský jazdec Martin Svrček (Soudal Quick-Step) sa po piatkovom úniku opäť dlho držal na čele pretekov a napokon finišoval na 20. priečke (+59 s).
V predposledný deň podujatia čakala na pretekárov kráľovská etapa, počas ktorej zdolali Bukoviansku stenu dovedna trikrát. To malo preveriť najmä majiteľa žltého dresu Francúza Paula Lapeiru (AG2R La Mondiale).
Deväťčlenný únik si celý deň kontrolovali favoriti z tímu UAE, ktorí približne 47 km do cieľa dostihli aj posledného jazdca Colbyho Simmonsa (EF Education-EasyPost).
VIDEO: Zostrih zo 6. etapy Okolo Poľska 2025
Na začiatku záverečného výstupu do Bukoviny udával tempo domáci Rafal Majka, ktorý sa snažil vytvoriť čo najlepšiu pozíciu pre McNultyho či Jana Christena.
Po viacerých neúspešných útokoch zo skupinky najsilnejších vrchárov sa už zdalo, že najviac síl v závere bude mať 27-ročný Američan. Na jeho nástup nedokázal reagovať ani Talian Antonio Tiberi.
Tesne pred cieľom sa však zrazu zjavil Langellotti, ukázal fantastické dynamické zrýchlenie a získal prvé víťazstvo kategórie World Tour.
O celkovom víťazovi sa tak rozhodne v nedeľnej individuálnej časovke.
Favoritom je stále dobrý časovkár McNulty, no na čele je 30-ročný Monačan s náskokom siedmich sekúnd. Doterajší líder Lapeira sa v závere trápil a klesol na 34. priečku, Svrček poskočil celkovo na 52. miesto.
Celkové poradie po 6. etape Okolo Poľska 2025
1.
Victor Langellotti
Monako
Ineos Grenadiers
24:56:19 h
2.
Brandon McNulty
USA
UAE Emirates
+ 7 s
3.
Antonio Tiberi
Taliansko
Bahrain - Victorious
+ 20 s
4.
Jan Christen
Švajčiarsko
UAE Emirates
+ 21 s
5.
Pello Bilbao
Španielsko
Bahrain - Victorious
+ 24 s
6.
Rafal Majka
Poľsko
UAE Emirates
+ 24 s
52.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal Quick-Step
+ 17:01 min