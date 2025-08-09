    VIDEO: Zdalo sa, že o víťazovi je rozhodnuté. Prišiel však útok, ktorý by čakal málokto

    Monačan Victor Langellotti vyhral 6. etapu pretekov Okolo Poľska 2025.
    Monačan Victor Langellotti vyhral 6. etapu pretekov Okolo Poľska 2025. (Autor: Ineos Grenadiers/ X)
    TASR|9. aug 2025 o 17:30
    ShareTweet0

    Martin Svrček sa výrazne posunul na Okolo Poľska.

    Okolo Poľska 2025

    Výsledky 6. etapy (Tatranská Bukovina - Tatranská Bukovina, 147,5 km):

    1.

    Victor Langellotti

    Monako

    Ineos Grenadiers

    3:32:58 h

    2.

    Brandon McNulty

    USA 

    UAE Emirates

    + 0 s

    3.

    Pello Bilbao

    Španielsko

    Bahrain - Victorious

    + 7 s

    4.

    Johannes Staune-Mittet

    Nórsko

    Decathlon AG2R La Mondiale

    + 8 s

    5.

    Antonio Tiberi

    Taliansko

    Bahrain - Victorious

    + 8 s

    6.

    Yannis Voisard

    Švajčiarsko

    Tudor Pro Cycling

    + 8 s

    20.

    Martin Svrček

    Slovensko

    Soudal Quick-Step

    + 59 s

    TATRANSKÁ BUKOVINA. Monacký cyklista Victor Langellotti ovládol 6. etapu pretekov Okolo Poľska a obliekol sa do žltého dresu.

    Člen tímu Ineos Grenadiers najlepšie zvládol kopcovitú etapu s cieľom v Tatranskej Bukovine, keď sa presadil v dramatickom závere pred Američanom Brandonom McNultym z tímu UAE Emirates.

    Slovenský jazdec Martin Svrček (Soudal Quick-Step) sa po piatkovom úniku opäť dlho držal na čele pretekov a napokon finišoval na 20. priečke (+59 s).

    V predposledný deň podujatia čakala na pretekárov kráľovská etapa, počas ktorej zdolali Bukoviansku stenu dovedna trikrát. To malo preveriť najmä majiteľa žltého dresu Francúza Paula Lapeiru (AG2R La Mondiale).

    Deväťčlenný únik si celý deň kontrolovali favoriti z tímu UAE, ktorí približne 47 km do cieľa dostihli aj posledného jazdca Colbyho Simmonsa (EF Education-EasyPost).

    VIDEO: Zostrih zo 6. etapy Okolo Poľska 2025

    Na začiatku záverečného výstupu do Bukoviny udával tempo domáci Rafal Majka, ktorý sa snažil vytvoriť čo najlepšiu pozíciu pre McNultyho či Jana Christena.

    Po viacerých neúspešných útokoch zo skupinky najsilnejších vrchárov sa už zdalo, že najviac síl v závere bude mať 27-ročný Američan. Na jeho nástup nedokázal reagovať ani Talian Antonio Tiberi.

    Tesne pred cieľom sa však zrazu zjavil Langellotti, ukázal fantastické dynamické zrýchlenie a získal prvé víťazstvo kategórie World Tour.

    O celkovom víťazovi sa tak rozhodne v nedeľnej individuálnej časovke.

    Favoritom je stále dobrý časovkár McNulty, no na čele je 30-ročný Monačan s náskokom siedmich sekúnd. Doterajší líder Lapeira sa v závere trápil a klesol na 34. priečku, Svrček poskočil celkovo na 52. miesto.

    Celkové poradie po 6. etape Okolo Poľska 2025

    1.

    Victor Langellotti

    Monako

    Ineos Grenadiers

    24:56:19 h

    2.

    Brandon McNulty

    USA

    UAE Emirates

    + 7 s

    3.

    Antonio Tiberi

    Taliansko

    Bahrain - Victorious

    + 20 s

    4.

    Jan Christen

    Švajčiarsko

    UAE Emirates

    + 21 s

    5.

    Pello Bilbao

    Španielsko

    Bahrain - Victorious

    + 24 s

    6.

    Rafal Majka

    Poľsko

    UAE Emirates

    + 24 s

    52.

    Martin Svrček

    Slovensko

    Soudal Quick-Step

    + 17:01 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Monačan Victor Langellotti vyhral 6. etapu pretekov Okolo Poľska 2025.
    Monačan Victor Langellotti vyhral 6. etapu pretekov Okolo Poľska 2025.
    VIDEO: Zdalo sa, že o víťazovi je rozhodnuté. Prišiel však útok, ktorý by čakal málokto
    dnes 17:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»VIDEO: Zdalo sa, že o víťazovi je rozhodnuté. Prišiel však útok, ktorý by čakal málokto