    Svrček strávil v úniku takmer 200 kilometrov. V závere vystrelil ako raketa mladý Brit

    Slovenský cyklista Martin Svrček v drese tímu Soudal Quick-Step.
    Slovenský cyklista Martin Svrček v drese tímu Soudal Quick-Step. (Autor: TASR)
    TASR|8. aug 2025 o 18:10
    ShareTweet1

    Žltý dres si na Okolo Poľska drží Paul Lapeira.

    Okolo Poľska 2025

    Výsledky 5. etapy (Katovice - Zakopane, 206,1 km):

    1.

    Matthew Brennan

    Veľká Británia

    Visma-Lease a Bike

    4:50:04 h

    2.

    Ben Turner

    Veľká Británia

    Ineos Grenadiers

    + 0 s

    3.

    Andrea Bagioli

    Taliansko

    Lidl - Trek

    + 0 s

    4.

    Andrea Raccagni Noviero

    Taliansko

    Soudal Quick-Step

    + 0 s

    5.

    Thibaud Gruel

    Francúzsko

    Groupama - FDJ

    + 0 s

    6.

    Antonio Tiberi

    Taliansko

    Bahrain - Victorious

    + 0 s

    92.

    Martin Svrček

    Slovensko

    Soudal Quick-Step

    + 9:08 min

    ZAKOPANE. Britský cyklista Matthew Brennan triumfoval v 5. etape pretekov Okolo Poľska, ktorá merala 207 km a viedla z Katovíc do Zakopaného.

    Jazdec tímu Visma-Lease a Bike sa presadil v záverečnom špurte pred krajanom Benom Turnerom a Talianom Andreom Bagiolim. Slovák Martin Svrček zo Soudalu Quick-Step bol súčasťou úniku, napokon finišoval na 92. mieste.

    V kopcovitej etape s finišom pod Tatrami sa pri ceste ukázali aj slovenskí priaznivci a predviedol sa im Svrček, ktorému sa podarilo dostať do úniku.

    Bol vo štvorčlennej partii s Jensenom Plowrightom (Alpecin), Huubom Artzom (Intermarché) a Patrickom Gamperom (Jayco). Tá si vytvorila pred hlavným pelotónom približne šesťminútový náskok, ale nedočkala sa konečného úspechu.

    VIDEO: Zostrih z 5. etapy Okolo Poľska 2025

    Svrček, ktorý zažil prvý klasický únik v sezóne, sa nezapájal do boja o výhru na prémiách, prechádzal nimi na 2.-4. pozícii. Z úniku sa odpojil približne 15 kilometrov pred cieľom, pričom v úniku strávil 185 km.

    Najďalej to dotiahol Artz, no neuspel, rovnako nevyšli ani ataky Jana Christena s Albertom Bettiolom, ktoré hlavný balík zlikvidoval 1,5 km pred cieľom.

    Záverečný šprint zrežíroval tím Lidl-Trek pre Bagioliho, ale jeho i Turnera v obrovskej rýchlosti prešpurtoval Brennan a s prehľadom zvíťazil. Ten vyštartoval ako raketa a stávka na dlhý šprint mu vyšla.

    Dvadsaťročný mladík slávil 11. triumf v profikariére.

    Na čele celkovej klasifikácie sa nič nezmenilo, lídrom zostal Francúz Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale). Svrček je na 88. priečke.

    Celkové poradie po 5. etape Okolo Poľska 2025

    1.

    Paul Lapeira

    Francúzsko

    Decathlon AG2R La Mondiale

    21:23:23 h

    2.

    Victor Langellotti

    Monako

    Ineos Grenadiers

    + 8 s

    3.

    Jan Christen

    Švajčiarsko

    UAE Emirates

    + 12 s

    4.

    Antonio Tiberi

    Taliansko

    Bahrain - Victorious

    + 12 s

    5.

    Finn Fisher-Black

    Nový Zéland

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 14 s

    6.

    Quinten Hermans

    Belgicko

    Alepcin-Deceuninck

    + 14 s

    88.

    Martin Svrček

    Slovensko

    Soudal Quick-Step

    + 16:00 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovenský cyklista Martin Svrček v drese tímu Soudal Quick-Step.
    Slovenský cyklista Martin Svrček v drese tímu Soudal Quick-Step.
    Svrček strávil v úniku takmer 200 kilometrov. V závere vystrelil ako raketa mladý Brit
    dnes 18:101
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Svrček strávil v úniku takmer 200 kilometrov. V závere vystrelil ako raketa mladý Brit