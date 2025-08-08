Svrček strávil v úniku takmer 200 kilometrov. V závere vystrelil ako raketa mladý Brit

Okolo Poľska 2025
Výsledky 5. etapy (Katovice - Zakopane, 206,1 km):
1.
Matthew Brennan
Veľká Británia
Visma-Lease a Bike
4:50:04 h
2.
Ben Turner
Veľká Británia
Ineos Grenadiers
+ 0 s
3.
Andrea Bagioli
Taliansko
Lidl - Trek
+ 0 s
4.
Andrea Raccagni Noviero
Taliansko
Soudal Quick-Step
+ 0 s
5.
Thibaud Gruel
Francúzsko
Groupama - FDJ
+ 0 s
6.
Antonio Tiberi
Taliansko
Bahrain - Victorious
+ 0 s
92.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal Quick-Step
+ 9:08 min
ZAKOPANE. Britský cyklista Matthew Brennan triumfoval v 5. etape pretekov Okolo Poľska, ktorá merala 207 km a viedla z Katovíc do Zakopaného.
Jazdec tímu Visma-Lease a Bike sa presadil v záverečnom špurte pred krajanom Benom Turnerom a Talianom Andreom Bagiolim. Slovák Martin Svrček zo Soudalu Quick-Step bol súčasťou úniku, napokon finišoval na 92. mieste.
V kopcovitej etape s finišom pod Tatrami sa pri ceste ukázali aj slovenskí priaznivci a predviedol sa im Svrček, ktorému sa podarilo dostať do úniku.
Bol vo štvorčlennej partii s Jensenom Plowrightom (Alpecin), Huubom Artzom (Intermarché) a Patrickom Gamperom (Jayco). Tá si vytvorila pred hlavným pelotónom približne šesťminútový náskok, ale nedočkala sa konečného úspechu.
VIDEO: Zostrih z 5. etapy Okolo Poľska 2025
Svrček, ktorý zažil prvý klasický únik v sezóne, sa nezapájal do boja o výhru na prémiách, prechádzal nimi na 2.-4. pozícii. Z úniku sa odpojil približne 15 kilometrov pred cieľom, pričom v úniku strávil 185 km.
Najďalej to dotiahol Artz, no neuspel, rovnako nevyšli ani ataky Jana Christena s Albertom Bettiolom, ktoré hlavný balík zlikvidoval 1,5 km pred cieľom.
Záverečný šprint zrežíroval tím Lidl-Trek pre Bagioliho, ale jeho i Turnera v obrovskej rýchlosti prešpurtoval Brennan a s prehľadom zvíťazil. Ten vyštartoval ako raketa a stávka na dlhý šprint mu vyšla.
Dvadsaťročný mladík slávil 11. triumf v profikariére.
Na čele celkovej klasifikácie sa nič nezmenilo, lídrom zostal Francúz Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale). Svrček je na 88. priečke.
Celkové poradie po 5. etape Okolo Poľska 2025
1.
Paul Lapeira
Francúzsko
Decathlon AG2R La Mondiale
21:23:23 h
2.
Victor Langellotti
Monako
Ineos Grenadiers
+ 8 s
3.
Jan Christen
Švajčiarsko
UAE Emirates
+ 12 s
4.
Antonio Tiberi
Taliansko
Bahrain - Victorious
+ 12 s
5.
Finn Fisher-Black
Nový Zéland
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 14 s
6.
Quinten Hermans
Belgicko
Alepcin-Deceuninck
+ 14 s
88.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal Quick-Step
+ 16:00 min