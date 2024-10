Celé preteky si vravel, že ide vyhrať. Svrček si najskôr predstavil, že je víťazom

BRATISLAVA. Mohlo to znieť úsmevne, keď pred pretekmi vravel, že berie iba dúhový dres pre majstra sveta. Možno žartuje, pomyslel by si niekto, pri pohľade na výsledky Martina Svrčeka z tejto sezóny.

V tíme Soudal Quick-Step musí plniť tímové úlohy a málokedy má voľnú ruku. No i tak sa nezdalo, že by mohol na náročnom okruhu na svetovom šampionáte patriť medzi pretekárov, ktorí by bojovali o medailu, nieto o titul v kategórii do 23 rokov.

Aj preto, že v štartovom poli bolo veľa výnimočných talentov, ktorí už jazdia preteky s profesionálmi a darí sa im víťaziť.