Vyše hodiny o nej nik nevedel. Ležala v lese v bezvedomí. Zachránili by Furrerovú vysielačky?

BRATISLAVA. Majstrovstvá sveta v cyklistike priniesli napínavé súťaže, tri medaily pre slovenských pretekárov, veľkolepý triumf Tadeja Pogačara, no okrem toho znovu pripomenuli akým nebezpečným športom cyklistika je a že bezpečnosť pretekárov je na nedostatočnej úrovni.

K tragickému pádu muselo prísť v nasledujúcich sekundách, pretože cieľovým priestorom o desať minút neskôr pri nájazde do ďalšieho kola už prešli len jej súperky.

UCI vo vyhlásení len informovala, že Furrerovú vo veľmi kritickom stave previezol vrtuľník do nemocnice. Utrpela vážne poranenia hlavy a na druhý deň zomrela.

Švajčiarska cyklistka tak ležala v bezvedomí vedľa trate vyše 90 minút. Do nemocnice sa dostala dve a polhodiny po páde. Rozsah zranení, ktoré utrpela však nie sú známe.

Reportér Blicku odišiel zo svojho miesta o 12.20, viac ako hodinu po nehode a nezaznamenal, že by okolo neho prešli záchranári.

Preteky pokračovali na okruhu a cyklistky prešli okolo miesta incidentu aj v nasledujúcom okruhu, no nikto si nič nevšimol a na mieste neboli záchranári. O 11.58 h si Cat Fergusonová vybojovala titul majsterky sveta, Viktória Chladoňová získala bronz.

„Mohlo to pomôcť. Situácia by sa riešila rýchlejšie a mohla ju aj zachrániť,“ hovoril pre idnes.cz český reprezentant Mathias Vacek.

Tieto okolnosti vyvolávajú otázky ohľadom zabezpečenia aj samotnej bezpečnosti. Medzi pretekármi sa ozvali hlasy, že aj počas majstrovstiev sveta by mali byť k dispozícii vysielačky, tak ako to je na pretekoch v priebehu sezóny.

„Keď som to počul, plakal som a úplne ma to paralyzovalo. Podobné správy mi pripomínajú úmrtie Gina Mädera, s ktorým sme si boli veľmi blízki.

Ak ležala hodinu kým prišli záchranári, to je niečo hrozné a nemalo by sa to stávať,“ hneval sa aj Španiel Juan Ayuso podľa portálu cadenaser.com.

Aj on poukázal na to, že počas šampionátu nemajú pretekári k dispozícii vysielačky. Vďaka nim by mohli na podobné situácie upozorniť a komunikovať.

„Nechápem, prečo ich tu nemáme. Pre záchranu života stačí niekedy málo. A my na majstrovstvách nemáme ani GPS tracker… Je tu veľa otázok.“

Otázkou je, či by povolenie vysielačiek zmenilo niečo konkrétne v tomto prípade.

Podľa všetkého si pád Furrerovej nevšimli ani jej súperky. V čase pádu mohla byť na poslednom mieste v skupine.

Pokiaľ pri páde upadla do bezvedomia, sama by si pomoc nedokázala zavolať. Na to, že leží vedľa trate neupozornili nikoho ani pretekárky ani sprievodné autá, ktoré toto miesto minuli aj v ďalšom okruhu.

Chaos bez vysielačiek

UCI však chce pristúpiť k obmedzeniu vysielačiek aj na ďalších súťažiach. Zatiaľ to vyvolalo vlnu kritiky.

V auguste na Okolo Poľska tiež prišlo k pádu Francúza Nicolasa Debeaumarchého, ktorý bol v úniku a vedľa cesty ležal dlhší čas bez pomoci zdravotníkov. Navyše na rovnakom mieste neskôr spadli ďalší jazdci z pelotónu.

„Bez vysielačiek to bol chaos. UCI nemôže pokračovať v ich zákaze,“ hneval sa na sociálnej sieti X manažér tímu Visma Richard Plugge.

Pretekári bojujú za to, aby ich mohli mať na každých pretekoch aj na majstrovstvách sveta.