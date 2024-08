Bratislava hostí najväčšie podujatie pre amatérskych cyklistov. Nechýbajú Chára či Hamšík

"Dnes je to už najväčšie podujatie pre amatérskych cyklistov. Dá sa povedať, že sme vo veľkom rozšírili celý sprievodný program, odštartoval už minulú sobotu a bude trvať celých deväť dní. Pomyselný vrchol nás čaká v nedeľu, keď sa uskutočnia hlavné preteky. Na ich štarte očakávame zhruba tisíc účastníkov.

BRATISLAVA. Už túto nedeľu sa uskutoční v poradí 4. ročník cyklistických pretekov L´Etape Slovakia by Tour de France pre amatérskych cyklistov.

Účastníci si môžu vybrať z dvoch tratí. Kratšia meria 60 a dlhšia 112 kilometrov. Štart je na programe v nedeľu o 7.00 h a 7.15 h.

"Vďaka spolupráci s políciou sa nám podarilo vybaviť unikátne prejazdy cez dva bratislavské mosty. Tesne po štarte pôjdeme cez most Apollo a cez most SNP. Ďalej sa ide už klasicky smerom na Devín, Devínsku Novú Ves a do Karpát, tam sú aj prvé stúpania.

Potom sa nám rozdeľuje trasa. Tí, ktorí pôjdu dlhú, potom pôjdu cez Pernek a Pezinskú babu a poza Pezinok cez vinohrad. Takže tá atmosféra pripomína talianske klasiky, my to voláme slovenské Strade Bianche," pokračoval Pukalovič.

Podujatie prídu podporiť aj slávni slovenskí športovci. "Na podujatí sa zúčastnia aj Marek Hamšík, Zdeno Chára, Ján Svorada, Peter a Martin Velitsovci alebo Nora Jenčušová, jediná naša cyklistka, ktorá sa zúčastnila olympijských hier v Paríži," dodal Pukalovič.