Kubiš bojoval o víťazstvo, v závere ho však rozhodil manéver súpera

Jazdec z Nového Zélandu to napokon dotiahol do úspešného konca, no svojim manévrom ovplyvnil Kubiša, ktorý potom stratil dobrú pozíciu. V závere sa ešte chcel predrať dopredu, ale stačilo to na 5. miesto.

VIDEO: Záznam z 3. etapy pretekov Okolo Rumunska 2024