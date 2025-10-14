Kubišov tím predstavil nové dresy aj dočasnú novinku. Slovák nechal v prológu všetko

Okolo Holandska 2025
Výsledky prológu (Haag - Haag, 4 km):
1.
Ethan Hayter
Veľká Británia
Soudal Quick-Step
4:26,65 min
2.
Cameron Rogers
Austrália
Lidl - Trek
+ 0,28 s
3.
Jakob Söderqvist
Švédsko
Lidl - Trek
+ 0,45 s
4.
Christophe Laporte
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
+ 3,01 s
5.
Huub Artz
Holandsko
Intermarché - Wanty
+ 3,05 s
6.
Nils Eekhoff
Holandsko
Picnic PostNL
+ 5,00 s
20.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 9,79 s
HAAG. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš odštartoval preteky Okolo Holandska, svoje posledné v tejto sezóne, 20. miestom v utorkovom prológu.
Na úvod podujatia si organizátori pripravili krátku štvorkilometrovú trať v Haagu, ktorú vyše stovka jazdcov absolvovala za umelého osvetlenia.
Rodák z Detvianskej Huty bojoval až do konca, išiel priemernou rýchlosťou 52 km/h a za víťazným Britom Ethanom Hayterom zaostal o 10 sekúnd.
Jazdec tímu Soudal Quick-Step v tesnom súboji zdolal mladé talenty tímu Lidl - Trek. Kým Švéd Jakob Söderqvist stratil 44 stotín, Austrálčanovi Cameronovi Rogersovi ušiel druhý profesionálny triumf o 0,28 sekundy.
"Je to pekné zakončenie sezóny. Minulý týždeň som bol veľmi blízko k zisku medaily na ME, takže teraz som veľmi šťastný. Je to pre mňa satisfakcia.
V časovke som sa vrátil k dobrým výkonom a som vďačný tímu, že mi veril. V zákrutách som nechcel príliš riskovať a snažil som sa zrýchľovať na rovine," povedal Hayter, ktorý si obliekol oranžový dres lídra.
VIDEO: Unibet Tietema Rockets predstavili dresy pre budúci rok
Kubiš bol najlepší z tímu Unibet Tietema Rockets, ktorý zároveň predstavil nové dresy, v ktorých sa bude usilovať o čo najlepšie výsledky v roku 2026.
Okrem toho trojica majiteľov tímu splnili sľub, ktorý dala fanúšikov. Tí sa mohli zapojiť do zaujímavej akcie, pokiaľ si od 8. do 15. júna zakúpili niečo z oficiálneho merchu tímu v hodnote aspoň 25 eur.
Zo všetkých podporovateľov bol vyžrebovaný Koen Devillé, a tak práve jeho priezvisko nosí na pretekoch pätica cyklistov, vrátane slovenského majstra.
V stredu pokračujú preteky Okolo Holandska prvou etapou, ktorá má rovinatý profil. Začína sa v Dordrechte, kde po 118,5 km bude aj finišovať.
