    Kubišov tím predstavil nové dresy aj dočasnú novinku. Slovák nechal v prológu všetko

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    Sportnet|14. okt 2025 o 21:25
    Z víťazstva v prológu sa tešil Brit Ethan Hayter.

    Okolo Holandska 2025

    Výsledky prológu (Haag - Haag, 4 km):

    1.

    Ethan Hayter

    Veľká Británia

    Soudal Quick-Step

    4:26,65 min

    2.

    Cameron Rogers

    Austrália

    Lidl - Trek

    + 0,28 s

    3.

    Jakob Söderqvist

    Švédsko

    Lidl - Trek

    + 0,45 s

    4.

    Christophe Laporte

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    + 3,01 s

    5.

    Huub Artz

    Holandsko

    Intermarché - Wanty

    + 3,05 s

    6.

    Nils Eekhoff

    Holandsko

    Picnic PostNL

    + 5,00 s

    20.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 9,79 s

    HAAG. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš odštartoval preteky Okolo Holandska, svoje posledné v tejto sezóne, 20. miestom v utorkovom prológu. 

    Na úvod podujatia si organizátori pripravili krátku štvorkilometrovú trať v Haagu, ktorú vyše stovka jazdcov absolvovala za umelého osvetlenia.

    Rodák z Detvianskej Huty bojoval až do konca, išiel priemernou rýchlosťou 52 km/h a za víťazným Britom Ethanom Hayterom zaostal o 10 sekúnd.

    Jazdec tímu Soudal Quick-Step v tesnom súboji zdolal mladé talenty tímu Lidl - Trek. Kým Švéd Jakob Söderqvist stratil 44 stotín, Austrálčanovi Cameronovi Rogersovi ušiel druhý profesionálny triumf o 0,28 sekundy. 

    "Je to pekné zakončenie sezóny. Minulý týždeň som bol veľmi blízko k zisku medaily na ME, takže teraz som veľmi šťastný. Je to pre mňa satisfakcia.

    V časovke som sa vrátil k dobrým výkonom a som vďačný tímu, že mi veril. V zákrutách som nechcel príliš riskovať a snažil som sa zrýchľovať na rovine," povedal Hayter, ktorý si obliekol oranžový dres lídra.

    VIDEO: Unibet Tietema Rockets predstavili dresy pre budúci rok

    Kubiš bol najlepší z tímu Unibet Tietema Rockets, ktorý zároveň predstavil nové dresy, v ktorých sa bude usilovať o čo najlepšie výsledky v roku 2026.

    Okrem toho trojica majiteľov tímu splnili sľub, ktorý dala fanúšikov. Tí sa mohli zapojiť do zaujímavej akcie, pokiaľ si od 8. do 15. júna zakúpili niečo z oficiálneho merchu tímu v hodnote aspoň 25 eur. 

    Zo všetkých podporovateľov bol vyžrebovaný Koen Devillé, a tak práve jeho priezvisko nosí na pretekoch pätica cyklistov, vrátane slovenského majstra. 

    V stredu pokračujú preteky Okolo Holandska prvou etapou, ktorá má rovinatý profil. Začína sa v Dordrechte, kde po 118,5 km bude aj finišovať.

    Priebežné celkové poradie po 1. etape

    1.

    Ethan Hayter

    Veľká Británia

    Soudal Quick-Step

    4:26 min

    2.

    Cameron Rogers

    Austrália

    Lidl - Trek

    + 0 s

    3.

    Jakob Söderqvist

    Švédsko

    Lidl - Trek

    + 1 s

    4.

    Christophe Laporte

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    + 3 s

    5.

    Huub Artz

    Holandsko

    Intermarché - Wanty

    + 3 s

    6.

    Nils Eekhoff

    Holandsko

    Picnic PostNL

    + 5 s

    20.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 10 s

