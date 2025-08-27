Kubiš bojoval na belgickej klasike o pódium. Napokon krútil hlavou a búchal si po prilbe

Muur Classic 2025
Belgická klasika (Geraardsbergen - Geraardsbergen, 177,8 km):
1.
Jonas Abrahamsen
Nórsko
Uno-X Mobility
4:04:40 h
2.
Mark Donovan
Veľká Británia
Q36.5 Pro Cycling
+ 15 s
3.
Jenno Berckmoes
Belgicko
Lotto
+ 36 s
4.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 36 s
5.
Sandy Dujardin
Francúzsko
TotalEnergies
+ 40 s
6.
Rasmus Tiller
Nórsko
Uno-X Mobility
+ 40 s
BRATISLAVA. Nórsky cyklista Jonas Abrahamsen sa stal víťazom belgickej klasiky, ktorá štartovala aj finišovala v meste Geraardsbergen.
Pre jazdca tímu Uno-X Mobility to bolo štvrté profesionálne víťazstvo, z toho tretie v tejto sezóne. To najcennejšie dosiahol v polovici júla, keď v 11. etape Tour de France v závere prešprintoval Švajčiara Maura Schmida.
Jeho účasť na Tour bola prekvapením, keďže tesne pred začiatkom najslávnejších pretekov si zlomil kľúčnu kosť na podujatí Okolo Belgicka.
Jeho zranenie sa však hojilo nečakane rýchlo, čo prekvapilo aj skúseného lekára. "Vravel, že také niečo ešte nevidel a že som asi nadčlovek," vravel Nór.
V stredajších pretekoch v Belgicku predviedol 36 km pred cieľom úspešný útok s Britom Markom Donovanom. Spolu si dokázali držať náskok pred pelotónom, v ktorom nechýbal ani slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
VIDEO: Lukáš Kubiš skončil štvrtý na Muur Classic 2025
Niečo vyše päť kilometrov pred páskou sa Abrahamsen zbavil v krátkom stúpaní jazdca tímu Q36.5 Pro Cycling a napokon ho zdolal o pätnásť sekúnd.
Napriek nahustenému programu sa Kubiš dokázal udržať vpredu a v záverečnej rovinke na kockách bojoval o tretie miesto. To mu však napokon veľmi tesne vyfúkol Belgičan Jenno Berckmoes z tímu Lotto.
V cieli bol Slovák sklamaný z toho, že mu útok na pódium nevyšiel.
Sedel na zemi, krútil hlavou a párkrát sa buchol do prilby. Pre svoj tím Unibet Tietema Rockets však získal ďalších 60 UCI bodov v boji o top 30 rebríčka tímov.
Z individuálneho pohľadu dosiahol už 18. výsledok v elitnej desiatke, pričom na konte má aj ďalšie dve takéto umiestnenia v celkovej klasifikácii.