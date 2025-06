S českým kolegom naplánoval skvelý útok. Kubiš nadviazal na skvelú sezónu a obhájil titul

„Druhý titul je doma, som na to nesmierne hrdý. Dúfam, že budeme pokračovať v nastolenom trende, ktorý sme si dali pred sezónou a že sme len na začiatku. Verím, že perfektné preteky a výsledky ešte len prídu.

Od začiatku pretekov som sa cítil veľmi dobre a že to je dobrý deň. Pre slovenského a českého diváka to bolo celý deň zaujímavé, tempo bolo vysoké od začiatku a selektovalo sa skupina.

Nakoniec som to vyskúšal v Zlatníckom kopci dve kolá do cieľa, roztrhli sme to a boli sme tam šiesti. Musím pochváliť všetkých chalanov, spolupracovali sme spolu perfektne.

Bolo pochopiteľné, že Mathias chce prísť sám do cieľa, takže v záverečnom stúpaní do cieľa to vyskúšal a jediný, kto tam zostal, som bol ja a už sme si to priviezli do cieľa,“ povedal Kubiš v televíznom rozhovore pre STVR Šport.