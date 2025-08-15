Kubiš prvý útok zachytil, potom už na víťaza nestačil. Slovák je však opäť na pódiu

Okolo Dánska 2025
Výsledky 4. etapy (Svendborg - Velje, 226,9 km):
1.
Mads Pedersen
Dánsko
Lidl - Trek
5:12:26 h
2.
Tibor Del Grosso
Holandsko
Alpecin - Deceuninck
+ 31 s
3.
Antoine L'Hote
Francúzsko
Decathlon AG2R La Mondiale DT
+ 32 s
4.
Morten Aalling Nørtoft
Dánsko
ColoQuick
+ 32 s
5.
Matyáš Kopecký
Česko
Novo Nordisk
+ 32 s
6.
Anders Foldager
Dánsko
Dánska reprezentácia
+ 32 s
7.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 32 s
VELJE. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš z tímu Unibet Tietema Rockets dosiahol na etapových pretekoch Okolo Dánska už tretie umiestnenie v top 10.
Rovnako ako v stredu obsadil siedme miesto, no tentokrát nešlo o šprintérsky dojazd, ale o náročnú 227 km dlhú etapu s klasikárskym profilom.
Slovenský šampión patril k favoritom a tiež bolo jeho veľkým cieľom predrať sa na stupne víťazov v celkovom poradí, čo sa napokon aj podarilo.
VIDEO: Zábery zo 4. etapy pretekov Okolo Dánska 2025
Už 78 km pred cieľom útočil domáci favorit Mads Pedersen, no Kubiš ho dokázal nasledovať. Keď však bývalý majster sveta udrel o desať kilometrov opäť, jeho zadného kolesa sa chytil len krajan William Blume Levy.
Obaja dobre spolupracovali, a tak sa napriek snahe tímov Unibet a Visma-Lease a Bike nedarilo znižovať manko. Odskočená dvojica dobehla únik a asi 30 km pred cieľom sa Pedersen vydal na sólo do cieľa.
A hoci sa zdalo, že mu nezostane dostatok síl na to, aby prvé miesto udržal, napokon ho už nikto nedostihol. Skupina za ním prišla do cieľa s mankom vyše pol minúty, Kubiš finišoval ako siedmy.
V celkovom poradí poskočil pred záverečnou klasikárskou etapou zo štvrtého na tretiu pozíciu, pričom na Švéda Jakoba Söderqvista, ktorý sa stal víťazom štvrtkovej časovky, má náskok štyroch sekúnd.
Celkové poradie po 4. etape Okolo Dánska 2025
1.
Mads Pedersen
Dánsko
Lidl - Trek
11:40:42 h
2.
Niklas Larsen
Dánsko
BHS - PL Beton Bornholm
+ 58 s
3.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 1:18 min
4.
Jakob Söderqvist
Švédsko
Lidl - Trek
+ 1:22 min
5.
Alec Segaert
Belgicko
Lotto
+ 1:27 min
6.
Soren Kragh Andersen
Dánsko
Lidl - Trek
+ 1:49 min