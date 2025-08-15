    Kubiš prvý útok zachytil, potom už na víťaza nestačil. Slovák je však opäť na pódiu

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|15. aug 2025 o 18:20
    Kubiš skončil na pretekoch Okolo Dánska opäť v top 10.

    Okolo Dánska 2025

    Výsledky 4. etapy (Svendborg - Velje, 226,9 km):

    1.

    Mads Pedersen

    Dánsko

    Lidl - Trek

    5:12:26 h

    2.

    Tibor Del Grosso

    Holandsko

    Alpecin - Deceuninck

    + 31 s

    3.

    Antoine L'Hote

    Francúzsko

    Decathlon AG2R La Mondiale DT

    + 32 s

    4.

    Morten Aalling Nørtoft

    Dánsko

    ColoQuick

    + 32 s

    5.

    Matyáš Kopecký

    Česko

    Novo Nordisk

    + 32 s

    6.

    Anders Foldager

    Dánsko

    Dánska reprezentácia

    + 32 s

    7.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 32 s

    VELJE. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš z tímu Unibet Tietema Rockets dosiahol na etapových pretekoch Okolo Dánska už tretie umiestnenie v top 10.

    Rovnako ako v stredu obsadil siedme miesto, no tentokrát nešlo o šprintérsky dojazd, ale o náročnú 227 km dlhú etapu s klasikárskym profilom.

    Slovenský šampión patril k favoritom a tiež bolo jeho veľkým cieľom predrať sa na stupne víťazov v celkovom poradí, čo sa napokon aj podarilo.

    VIDEO: Zábery zo 4. etapy pretekov Okolo Dánska 2025

    Už 78 km pred cieľom útočil domáci favorit Mads Pedersen, no Kubiš ho dokázal nasledovať. Keď však bývalý majster sveta udrel o desať kilometrov opäť, jeho zadného kolesa sa chytil len krajan William Blume Levy.

    Obaja dobre spolupracovali, a tak sa napriek snahe tímov Unibet a Visma-Lease a Bike nedarilo znižovať manko. Odskočená dvojica dobehla únik a asi 30 km pred cieľom sa Pedersen vydal na sólo do cieľa.

    A hoci sa zdalo, že mu nezostane dostatok síl na to, aby prvé miesto udržal, napokon ho už nikto nedostihol. Skupina za ním prišla do cieľa s mankom vyše pol minúty, Kubiš finišoval ako siedmy.

    V celkovom poradí poskočil pred záverečnou klasikárskou etapou zo štvrtého na tretiu pozíciu, pričom na Švéda Jakoba Söderqvista, ktorý sa stal víťazom štvrtkovej časovky, má náskok štyroch sekúnd.

    Celkové poradie po 4. etape Okolo Dánska 2025

    1.

    Mads Pedersen 

    Dánsko

    Lidl - Trek

    11:40:42 h

    2.

    Niklas Larsen

    Dánsko

    BHS - PL Beton Bornholm

    + 58 s

    3.

    Lukáš Kubiš 

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 1:18 min

    4.

    Jakob Söderqvist

    Švédsko

    Lidl - Trek

    + 1:22 min

    5.

    Alec Segaert

    Belgicko

    Lotto

    + 1:27 min

    6.

    Soren Kragh Andersen

    Dánsko

    Lidl - Trek

    + 1:49 min

