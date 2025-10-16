Kubiš poskočil v celkovom poradí. Oranžový dres si prinavrátil jazdec Quick-Stepu

Okolo Holandska 2025
Výsledky 2. etapy (Etten Leur - Etten Leur, 14,8 km):
1.
Ethan Hayter
Veľká Británia
Soudal Quick-Step
16:56 min
2.
Jakob Söderqvist
Švédsko
Lidl - Trek
+ 3 s
3.
Christophe Laporte
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
+ 15 s
4.
Alex Segaert
Belgicko
Lotto
+ 16 s
5.
Daan Hoole
Holandsko
Lidl - Trek
+ 18 s
6.
Jan Tratnik
Slovinsko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 25 s
15.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 43 s
BRATISLAVA. Britský cyklista Ethan Hayter z tímu Soudal Quick-Step ovládol druhú etapu pretekov Okolo Holandska 2025.
V časovke, ktorá merala 14,8 km uspel pred doterajším lídrom Jakobom Söderqvistom, ktorý skončil na druhom mieste so stratou troch sekúnd.
Britský cyklista, ktorý ovládol aj utorkový prológ, sa zároveň stal aj novým priebežným lídrom podujatia, o dve sekundy vedie pred švédskym mladíkom.
"Ranný dážď mi to sťažil, ale podarilo sa mi zajazdiť solídnu časovku od začiatku do konca. Som šťastný, že som priniesol tímu ďalšie víťazstvo.
Je to už štvrtýkrát v mojej kariére, čo som vyhral na pretekoch dve etapy. Je to príjemný pocit, najmä preto, odzrkadľuje všetku prácu počas sezóny.
V nasledujúcich dňoch nás čaká niekoľko náročných stúpaní. Chcem si to užiť. Celkové vedenie? Uvidíme, čo dokážeme," povedal pre tímový web.
VIDEO: Zábery z 2. etapy pretekov Okolo Holandska 2025
V boji proti chronometru nechýbal ani slovenský cyklista Lukáš Kubiš, ktorý predviedol veľmi dobrý výkon. Stratil 43 sekúnd a obsadil 15. miesto.
V priebežnom poradí sa posunul o štyri priečky, figuruje na 16. mieste s mankom 54 sekúnd. Profilovo mu však zvyšné etapy sedia, a tak možno očakávať, že by mohol zabojovať o popredné pozície.
Priebežné celkové poradie po 2. etape
1.
Ethan Hayter
Veľká Británia
Soudal Quick-Step
2:54:28 h
2.
Jakob Söderqvist
Švédsko
Lidl - Trek
+ 2 s
3.
Christophe Laporte
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
+ 19 s
4.
Alec Sageart
Belgicko
Lotto
+ 24 s
5.
Daan Hoole
Holandsko
Lidl - Trek
+ 26 s
6.
Yves Lampaert
Belgicko
Soudal Quick-Step
+ 33 s
16.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 54 s