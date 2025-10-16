    Kubiš poskočil v celkovom poradí. Oranžový dres si prinavrátil jazdec Quick-Stepu

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. (Autor: Unibet Tietema Rockets/ instagram)
    16. okt 2025
    Časovku, podobne ako prológ, ovládol britský cyklista.

    Okolo Holandska 2025

    Výsledky 2. etapy (Etten Leur - Etten Leur, 14,8 km):

    1.

    Ethan Hayter

    Veľká Británia

    Soudal Quick-Step 

    16:56 min

    2.

    Jakob Söderqvist

    Švédsko

    Lidl - Trek

    + 3 s

    3.

    Christophe Laporte

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    + 15 s

    4.

    Alex Segaert

    Belgicko

    Lotto

    + 16 s

    5.

    Daan Hoole

    Holandsko

    Lidl - Trek

    + 18 s

    6.

    Jan Tratnik

    Slovinsko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 25 s

    15.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 43 s

    BRATISLAVA. Britský cyklista Ethan Hayter z tímu Soudal Quick-Step ovládol druhú etapu pretekov Okolo Holandska 2025.

    V časovke, ktorá merala 14,8 km uspel pred doterajším lídrom Jakobom Söderqvistom, ktorý skončil na druhom mieste so stratou troch sekúnd.

    Britský cyklista, ktorý ovládol aj utorkový prológ, sa zároveň stal aj novým priebežným lídrom podujatia, o dve sekundy vedie pred švédskym mladíkom.

    "Ranný dážď mi to sťažil, ale podarilo sa mi zajazdiť solídnu časovku od začiatku do konca. Som šťastný, že som priniesol tímu ďalšie víťazstvo. 

    Je to už štvrtýkrát v mojej kariére, čo som vyhral na pretekoch dve etapy. Je to príjemný pocit, najmä preto, odzrkadľuje všetku prácu počas sezóny.

    V nasledujúcich dňoch nás čaká niekoľko náročných stúpaní. Chcem si to užiť. Celkové vedenie? Uvidíme, čo dokážeme," povedal pre tímový web.

    VIDEO: Zábery z 2. etapy pretekov Okolo Holandska 2025

    V boji proti chronometru nechýbal ani slovenský cyklista Lukáš Kubiš, ktorý predviedol veľmi dobrý výkon. Stratil 43 sekúnd a obsadil 15. miesto.

    V priebežnom poradí sa posunul o štyri priečky, figuruje na 16. mieste s mankom 54 sekúnd. Profilovo mu však zvyšné etapy sedia, a tak možno očakávať, že by mohol zabojovať o popredné pozície.

    Priebežné celkové poradie po 2. etape

    1.

    Ethan Hayter

    Veľká Británia

    Soudal Quick-Step

    2:54:28 h

    2.

    Jakob Söderqvist

    Švédsko

    Lidl - Trek

    + 2 s

    3.

    Christophe Laporte

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    + 19 s

    4.

    Alec Sageart

    Belgicko

    Lotto

    + 24 s

    5.

    Daan Hoole

    Holandsko

    Lidl - Trek

    + 26 s

    6.

    Yves Lampaert

    Belgicko

    Soudal Quick-Step

    + 33 s

    16.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 54 s

