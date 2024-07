Kubiš potvrdil výbornú formu pred OH, triumfoval na Veľkej cene Poľska

Na 173 km trati z Glogówa do Grebocice sa presadil v šprinte šesťčlennej skupiny, v ktorej boli aj štyria Poliaci a jeden Luxemburčan.

Kubiš k zisku dvoch národných titulov - v časovke aj v pretekoch s hromadným štartom - a k aprílovému víťazstvu na rakúskej jednorázovke Kirschblütenrennen, pridal štvrtý tohtoročný triumf na podujatí z kalendára UCI.

Po prestupe do tímu Elkov-Kasper vykazuje od začiatku sezóny skvelú fazónu a z hľadiska zisku bodov do rebríčka UCI patrí aktuálne do prvej dvadsiatky svetového poradia v rámci kontinentálnej úrovne.

Príprava smeruje na olympijský vrchol

Rodák zo Zvolena sa predstaví na druhých olympijských hrách. V japonskom Tokiu 2020 obsadil v časovke 37. miesto. Už na začiatku júla povedal, že sa na olympijské hry mimoriadne teší.

Pod piatimi kruhmi by chcel vylepšiť výsledok Petra Sagana z OH 2012 v Londýne, ktorý tam skončil na 34. mieste.