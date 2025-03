V tíme sú z neho nadšení, ale on chcel viac. Mal som najlepšiu pozíciu, mrzelo Kubiša

Bezprostredne to tak Kubiš nevnímal. Chcel viac.

BRATISLAVA. "Nie, nie, nie... Bolo to skvelé," upokojoval Josse Wester v cieli trochu sklamaného slovenského cyklistu Lukáša Kubiša.

Po pravej strane sa prepracoval dopredu, bol nalepený za zadným kolesom Brita Samuela Watsona a 200 metrov pred páskou začal šprintovať. Po náročných 197 km však nezrýchlil tak, ako by sám chcel.

"Do čerta. Moje nohy boli 100 metrov pred cieľom úplne tvrdé. Mal som najlepšiu pozíciu, nasledoval som chalana z Ineosu. Také tesné, ako vždy... Možno som mal zostať dlhšie v zákryte," mrzelo rodáka zo Zvolena.

Mohlo ho získať veľa tímov

Záver pretekov emotívne prežívali najmä zakladatelia tímu, ktorý je na scéne len tretiu sezónu. Na diaľku povzbudzovali Kubiša a Bas Tietema bol dokonca v takom vytržení, že liezol po zábranách.

"Devin (van der Wiel, pozn.) mi už povedal, že ak by som to urobil na futbale, zrejme by som dostal zákaz vstupu na štadión," hovoril s úsmevom bývalý cyklista v rozhovore pre portál WielerFlits.

Po pretekoch zverejnil spoločnú radostnú fotografiu, pričom v popise žartoval, že kvôli Kubišovi takmer dostal infarkt. Zo šiesteho miesta, ktorým Slovák získal aj cenných 115 UCI bodov, mal Tietema obrovskú radosť.