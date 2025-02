Podcenili Francúzi bezpečnosť? Po tesnom súboji bol Kubiš rád, že sa nešúchal po zemi

Druhé miesto v etape či boj o stupne víťazov celkového poradia v konkurencii World Tour tímov sú méty, ktoré súčasná slovenská cyklistka nedosahuje často. Minulý týždeň jej však skvelú reklamu v drese národného šampióna urobil LUKÁŠ KUBIŠ, ktorý sa nezľakol držiteľa zeleného dresu z Tour de France, bývalého majstra sveta či víťaza klasiky Miláno San Remo. Na pretekoch Okolo Provensálska skončil piaty, iba dve sekundy za pódiom. Napokon bol rád aj za to, že pre hazard organizátorov neskončil v nemocnici.

Ako by ste zhodnotili výkony na pretekoch Okolo Provensálska? Boli to vydarené preteky, ale stále tomu kúsok chýbal. V prvej etape som bol veľmi blízko víťazstva, v druhej som ustál kopec, ale nezachytil kľúčový nástup Pedersena s Mohoričom, no a v tretej ma pribrzdil pád súpera.

Nezískal som bonifikačné sekundy a ušlo mi pódium v etape aj celkovo. Bol som sklamaný, ale na druhej strane som rád, že som sa v tom poslednom šprinte vyhol pádu a môžem bez problémov pokračovať v sezóne. V prvej etape ste zdolali viacero zvučných mien, až na Sama Bennetta. Prevažovala u vás radosť alebo skôr pocit, že vám víťazstvo tesne ušlo? Tie mená príliš nevnímam. Pre mňa je Bennett súper ako každý iný. Je mi jedno proti komu súperím, vždy chcem byť lepší. Fanúšikovia asi na sociálnych sieťach videli, ako som bezprostredne reagoval... bolo to tesné. Každopádne, pódium v etape jednotkových pretekov ma potešilo. Pre tím bolo vôbec prvé v sezóne, no škoda, že z toho nebolo profesionálne víťazstvo. VIDEO: Zostrih z 1. etapy pretekov Okolo Provensálska 2025

V druhej etape ste v dôležitom kopci ukázali aj svoj klasikársky potenciál. Išli ste úplne na doraz alebo tam ešte boli rezervy? Som typ pretekára, ktorý sa snaží našetriť čo najviac energie. Keď som zbadal tabuľu jeden kilometer k vrcholu stúpania, tak som vedel, že už z tej skupiny neodpadnem a snažil som sa ušetriť nejaké sily. Aspoň päť percent. Bol to ťažký kopec a netrúfol by som si urobiť niečo podobné ako Pedersen, ktorý tam zaútočil. Zostal som však v kontakte, čo bolo hlavné. V zjazde som išiel v zákrutách agresívne a snažil som sa ťahať skupinu.

Mrzelo vás, že ste neskôr nezachytili rozhodujúci útok top favoritov? Keď sa skupiny spojili, zaútočili jazdci z tímov, ktoré boli v početnej výhode. Na nástup Skujinša s Wrightom som reagoval a potom, keď som si potreboval na zopár sekúnd oddýchnuť, sa zdvihli Pedersen s Mohoričom. Ja som to nepostrehol, ale brat mi písal, že Pedersen nastúpil spoza môjho zadného kolesa. Ja som ho teda ani poriadne nevidel a navyše vystihol ten správny moment, keď som nedokázal reagovať. Snažil som sa potom ťahať, aby sme ich dostihli, ale spolupráca nebola ideálna. Aj som si skúsil nastúpiť, ale nebol som úspešný a došli nás zozadu.

Pred poslednou etapou ste strácali na pódium jedinú sekundu. Verili ste si na šprint alebo bolo taktikou získať bonifikácie počas etapy? Veľmi dlho sme držali preteky otvorené, pretože sme sa snažili získať bonifikačné sekundy na prémiách, a tak sme nikoho nechceli pustiť dopredu. Na prvej prémii mi to však tesne nevyšlo a potom sa už vytvoril asi šesťčlenný únik. Museli sme preto všetko staviť na záver. Škoda pádu Ackermanna, ale ako vravím, som rád, že som sa nešúchal po zemi.

Aj vlani ste sa na pretekoch Okolo Slovenska vyhli v časovke kolegovi, ktorý spadol pred vami. Dá sa niečo také predvídať? Možno je to aj tým, že som vyrastal na horskej cyklistike, jazdil som cyklokros, na dráhe, a tak som získal nielen skúsenosti, ale najmä zručnosti. Pascal Ackermann očividne doplatil na spomaľovač, ktorý bol tesne pred cieľom. A hoci neutrpel zlomeniny, opäť sa vynorili otázky o bezpečnosti. Bol dojazd etapy už za hranou? Určite bol nebezpečný. Ja som začal šprintovať v rýchlosti 65 km/h a keď do toho spomaľovača pretekár takto vletí, tak trošku vyskočí. Váha je na prednom kolese, ktoré sa ľahko pošmykne a potom letíte cez riadidlá. Každý vedel, že to tam je. Dokonca šprintérska prémia bola na rovnakom mieste ako dojazd, no celkovo to nedáva zmysel. Cyklistika je rýchlejšia, nechcete, aby sa toľko padalo a potom dáte 200 m pred cieľom spomaľovač? Pred asi dvoma rokmi sme niečo podobné videli na pretekoch Vuelta a Burgos, kde cez spomaľovač prešli traja jazdci tímu Visma, no tímový kolega za nimi spadol a spôsobil hromadný pád pelotónu. VIDEO: Zostrih z 3. etapy pretekov Okolo Provensálska 2025

Pre obavy z bezpečnosti ste s celým tímom odstúpili o týždeň skôr z pretekov v Bessèges. Vtedy dokonca išlo oproti nákladné vozidlo. Ja som mal výhodu v tom, že som bol v prednej časti pelotónu a videl som, ako to auto išlo. Tí, čo ho nevideli, začali prudko brzdiť a aj spadli. Každý chce prísť zdravý do cieľa a takéto nebezpečné situácie sú zbytočné. V tíme padlo rozhodnutie, že odstúpime a koniec-koncov, mali sme viac času na prípravu pred pretekmi Okolo Provensálska.

Máte za sebou prvých sedem súťažných dní v novom drese. Čo hlavné sa zmenilo po prestupe z Elkovu - Kasper do tímu Unibet Tietema Rockets? Zmena je najmä v súťažnom programe. Úrovňou najnižšie preteky budú také, ktoré boli v minulosti pre mňa najvyššie. Začal som o mesiac skôr a aj na posledných pretekoch bolo vidieť, že tam jazdia profesionáli. Čo sa týka materiálneho zabezpečenia a podmienok, už v Elkove to bolo na veľmi vysokej úrovni, vďaka čomu bol pre mňa tento ďalší posun jednoduchší. Aj preto môžem byť českému tímu veľmi vďačný. Keďže ide o menší tím, je nálada žičlivejšia? Atmosféra v tíme je skvelá. Keď som prišiel, bolo tam 60-70 ľudí, ktorých som nepoznal, ale každý bol maximálne priateľský a snažil sa mi pomôcť. Povedal by som, že je tu rodinné prostredie. Na preteky s nami často chodí aj jeden z majiteľov a zakladateľov tímu Bas Tietema, ktorý je bývalý cyklista. Vie, čo pretekári potrebujú a snaží sa s nimi stráviť nejaký čas.

Lukáš Kubiš podpísal dvojročný kontrakt s tímom TDT-Unibet Cycling. (Autor: Tour de Tietema/ X)

Z môjho pohľadu je takýto prístup, respektíve vedenie tímu, oveľa lepšie, ako keď si nejaký biznismen kúpi cyklistický tím a vedie ho ako fabriku. Ani v jednom okamihu som neoľutoval, že som sa rozhodol pre tento tím. Cieľ je účasť na Tour de France a musím povedať, že ma chytil za srdce aj príbeh majiteľov, ktorí keď raz stanovali počas Tour, si povedali, že buď sem prídu s tímom alebo zase budú musieť iba spať v stanoch.

Tím dostal v tejto sezóne voľnú kartu pre štart na ikonických pretekoch Paríž-Roubaix. Uvidíme vás na tejto kráľovnej klasík? Zatiaľ nepoznáme nomináciu, keďže táto informácia prišla pomerne nedávno. Momentálne sa pracuje na veciach ohľadom materiálu na tieto preteky. Pre každého cyklistu sú veľmi dôležité, je to predsa monumentálna klasika. Určite aj my budeme chcieť ako tím podať čo najlepší výkon, nech už tam bude ktokoľvek. Pre mňa by to bol určite splnený sen.

Aký je váš najbližší program? Prvého marca by som mal ísť belgickú klasiku Omloop Nieuwsblad, takže mám ešte nejaký čas na prípravu. Koncom mesiaca budeme trénovať priamo na tej trase, aby sme spoznali všetky dôležité miesta. Pokiaľ podám stopercentný výkon a ako tím predvedieme to, čo máme predviesť, tak budeme spokojní a uvidíme, na čo to bude stačiť.