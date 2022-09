Pre Petra Sagana to bol emotívny deň. Po MS sa poďakoval bratovi

"Je to pre mňa emotívny deň. Dnes to bolo naposledy, čo som pretekal s jazdcom, ktorý je mojím bratom, tímovým kolegom a najlepším priateľom. Juraj končí s profesionálnou cyklistikou, takže Wollongong znamená ukončenie jeho kariéry.

"Štartovať spolu na Tour, bol pre nás s Peťom sen. Je to najväčšia cyklistická udalosť roka, je tam obrovský tlak a každý sa chce čo najlepšie prezentovať," povedal Juraj Sagan v rozhovore pre biker.sk.

A čo ho čaká po skončení profesionálnej kariéry?

"Chcel by som ostať pri cyklistike. Zvažujem, že by som robil športového riaditeľa. Myslím, že to by ma bavilo. Skúsenosti mám, rád pomôžem mladším pretekárom," povedal 33-ročný Juraj Sagan aj pre Sportnet.