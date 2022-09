Bol aj pri tituloch majstra sveta. Juraj Sagan hovorí o konci kariéry

Cyklistika bola jeho vášeň. Nadchol sa pre ňu a bol impulzom aj pre mladšieho brata Petra, ktorého tiež chytilo jazdenie na bicykli. V profesionálnej cyklistike vytvorili dvojicu, často spolu štartovali na významných pretekoch. JURAJ SAGAN bol pre brata oporou pri veľkých triumfoch. Aktuálna sezóna však bude pre staršieho zo Saganovcov zrejme posledná. "Je čas dať príležitosť mladým pretekárom," vraví Juraj. V cyklistike by však chcel zostať pôsobiť naďalej. Ako si spomínate na svoj prvý štart na pretekoch Okolo Slovenska?

Bolo to pred pätnástimi rokmi. Jazdil som v drese Dukly Trenčín. Skoro sa mi podarilo vyhrať tretiu etapu. Boli sme v úniku s Michalom Škvarkom. Cieľ etapy bol v Čadci, dobehli ma asi kilometer a pol pred cieľom. Akú úroveň mali vtedy preteky? Odvtedy sa to veľmi posunulo. Vtedy sme bývali takmer na internátoch, dnes je to na úplne inej úrovni. Po organizačnej stránke sú preteky skvele zabezpečené a aj kvalitou išli hore. Dnes sú preteky o kategóriu vyššie, štartujú tu aj veľké tímy kategórie WorldTour. Sú to veľmi pekné preteky.

Poznáte niektoré z tohtoročných etáp? Poznám cesty v okolí Banskej Štiavnice. Preteky beriem najmä ako poslednú prípravu pred majstrovstvami sveta, preto radšej nebudem riskovať v hromadných dojazdoch. Možno vyskúšam v niektorej etape ísť do úniku. Pôjdeme deň za dňom. Som rád, že tu môžem štartovať. Je to výborná príprava na šampionát.

Juraj Sagan bude na Okolo Slovenska štartovať ako súčasť tímu slovenskej reprezentácie. (Autor: TASR/AP)

Ako hodnotíte sezónu. Nesľubovali ste si od pôsobenia v TotalEnergies viac? Už vlani na prvom sústredení v decembri som cítil bolesti v kolene. Ťahalo sa to dlhšiu dobu, no najskôr som si myslel, že to je spôsobené len tým, že nie som rozjazdený. Mal som však natrhnuté dva úpony. Neskoro mi to lekári zistili. Nasadili hneď liečbu, lenže preto som nemohol súťažiť. Liečilo sa to vyše mesiaca. A keď nezachytíte súťažný program od začiatku sezóny, je to potom náročnejšie. Dnes je už koleno v poriadku? Je to lepšie, ale stále cítim bolesť.

Ako by ste porovnali francúzsky tím s predchádzajúcimi pôsobiskami? Bora aj Tinkoff patrili do najvyššej kategórie a bolo to cítiť. V TotalEnergies je menej personálu, menej cyklistov, ale atmosféra je uvoľnenejšia a príjemnejšia. Vybavenie máme vďaka sponzorov výborné. Pre nás je to skvelý tím. V ktorom tíme ste sa cítili najlepšie? V Tinkoffe. Bol to tím Bjärneho Riisa, hoci neskôr ho prevzal ruský milionár. Ale bol nastavený, roky fungoval na istých pravidlách. Keď sme tam prišli, cítili sme sa ako jazdci WorldTour.

Jazdci tímu Tinkoff - zľava Juraj Sagan, Michael Kolář a Erik Baška. (Autor: TASR)