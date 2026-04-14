Stav Španiela sa nezlepšil ani po dvoch týždňoch. Ostal na jednotke intenzívnej starostlivosti

Španielsky cyklista Jaume Guardeňo zostáva na jednotke intenzívnej starostlivosti po tom, čo 31. marca utrpel vážne zranenia pri nehode počas tréningu.
Španielske športové noviny AS vtedy uviedli, že Guardeňo utrpel vážne zranenia hlavy a bol v kritickom stave, ktorý sa však stabilizoval.
Dvadsaťtriročný člen tímu Caja Rural - Seguros RGA mal zrážku s automobilom, po ktorej ho previezli do nemocnice blízko Barcelony.
„Jaume pokračuje vo svojom boji na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocnici Tauli v Sabadelli, kde je hospitalizovaný od 31. marca, keď utrpel nehodu počas tréningu.
Jeho stav zostáva kritický, hoci stabilizovaný v rámci vážnosti jeho zranení. Je pod neustálym dohľadom a v najbližších dňoch má podstúpiť ďalšie zákroky na podporu jeho zotavenia,“ citovala agentúra AP utorkové vyhlásenie tímu Caja Rural - Seguros RGA.