Smial sa tomu aj komentátor. Mal rozbehnúť šprint, no vyhral etapu

MADRID. Víťazom poslednej 21. etapy cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa 2022 sa stal Juan Sebastián Molano z tímu UAE Emirates.

V šprintérskej koncovke mal rozbehnúť šprint pre Pascala Ackermanna, ale napokon to skončilo tak, že práve Kolumbijčan dvíhal ruky nad hlavu.

"Skvelá práca tímu UAE Emimrates. Tak čo, vykukne tam ešte Pascal Ackermann alebo vyhrá Juan Molano? Molano sa blíži do cieľa a ... on to vyhral. Tak neviem ako toto mali vymyslené," zasmial sa komentátor Štěpán Straka.