Vuelta bude pokračovať až do Madridu, hovorí riaditeľ pretekov. Šport má spájať, nie rozdeľovať

POIO. Po tom, čo propalestínski protestujúci v utorok prinútili organizátov predčasne ukončiť ďalšiu etapy Vuelty a España, riaditeľ pretekov Javier Guillén vyhlásil, že zámerom je dokončiť preteky v nedeľu v Madride podľa plánu a označil narušenia za nelegálne.
Šestnásta etapa sa skončila 8 km pred cieľom po tom, čo veľký protest zablokoval cestu 3 km od plánovaného konca. Podobná situácia nastala už v 11. etape, keď museli jazdci finišovať 3 km pred cieľovou páskou, pretože protestujúci spôsobili chaos v cieli v Bilbau.
„Som tu pred vami, pretože z La Vuelty chceme jasne vyjadriť náš jasný nesúhlas s tým, čo sme dnes zažili,“ povedal Guillén novinárom.
„Našťastie, etapa sa počítala časovo aj výsledkovo, ale, samozrejme, neskončila tam, kde sme mali v pláne.
Hlavné posolstvo, ktoré vám chcem dnes odkázať, je, že Vuelta bude pokračovať a zajtra odštartujeme ďalšiu etapu.“
Dôvod skrátenia 16. etapy
Protesty sa sústredili na prítomnosť tímu Israel-Premier Tech na Vuelte.
Prvé narušenie prišlo počas piatej etapy v tímovej časovke, keď protestujúci so zástavami Palestíny zastavili na ceste tím Israel-Premier Tech.
Odvtedy pre protestujúcich jazdci havarovali a hoci tím Israel-Premier Tech v sobotu odstránil svoje meno z dresov, utorkové udalosti ukázali, že to na protestujúcich nemalo žiadny vplyv.
Je to nelegálne
„Nemôžete skracovať etapy, nemôžete blokovať cestu cyklistom,“ povedal Guillén.
„Je to nelegálne, pretože to tak definuje Trestný zákon aj Zákon o športe. My sme šport a šport má spájať, čokoľvek, čo tomuto cieľu neslúži, nemá so športom nič spoločné.
Chceme brániť náš šport, chceme brániť naše preteky, a preto chceme pokračovať v práci.“
Objavili sa výzvy na vylúčenie tímu Israel-Premier Tech z pretekov, ale Guillén zopakoval, že o tom organizátori nerozhodujú.
VIDEO: Zostrih 16. etapy Vuelta a España
„Včera sa hral zápas medzi Talianskom a Izraelom. Hral sa futbalový zápas a konal sa aj Európsky pohár, v ktorom Izrael participoval,“ uviedol Guillén po pondelkovom kvalifikačnom zápase na futbalové MS hranom v Maďarsku.
„Účasť týchto tímov nie je zakázaná, pretože to nezakázala žiadna medzinárodná federácia. Nebolo prijaté žiadne rozhodnutie zo strany medzinárodných orgánov, ktoré by nás, svet športu, zaväzovalo konať inak.
Odteraz chceme, aby preteky pokračovali, pretože všetky tímy na Vuelte majú legitimitu.“
Neexistuje plán B
Guillén uviedol, že Vuelta využíva všetky dostupné zdroje na zabezpečenie bezpečnosti, no pri pretekoch takéhoto rozsahu nie je možné pokryť všetky miesta. Na otázku, či existuje plán B pre finálovú etapu v nedeľu, odpovedal:
„Žiadny plán B pre príchod do Madridu, žiadna náhrada madridskej etapy, absolútne nie,“ odpovedal Guillén.
Vojna v Gaze sa začala po tom, čo palestínske militantné hnutie Hamas 7. októbra 2023 zaútočilo na južný Izrael, pričom podľa izraelských úradov zahynulo približne 1 200 ľudí.
Následná izraelská ofenzíva zrovnala celé štvrte v Gaze, vysídlila väčšinu z 2,3 milióna obyvateľov a podľa OSN priviedla pásmo na pokraj hladomoru. Počet obetí na palestínskej strane prekročil 63 000.
Celkové poradie po 16. etape
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
61:16:35 h
2.
Joao Almeida
Portugalsko
UAE Emirates-XRG
+ 48 s
3.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Q36.5 Pro Cycling
+ 2:38 min
4.
Jai Hindley
Austrália
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 3:10 min
5.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 4:21 min
6.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon AG2R La Mondiale
+ 4:24 min