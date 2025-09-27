    Talianske preteky majú v tejto otázke jasno. Nedovolia účasť Israelu-Premier Tech

    Propalestínski demonštranti.
    Propalestínski demonštranti. (Autor: TASR/AP)
    TASR|27. sep 2025 o 19:05
    ShareTweet0

    Tím vylúčili z bezpečnostných dôvodov.

    RÍM. Tím Israel-Premier Tech sa z bezpečnostných dôvodov nezúčastní cyklistických pretekov Giro dell'Emilia.

    V sobotu o vylúčení tímu informovali organizátori jednodňových pretekov, ktoré sa uskutočnia 4. októbra.

    „Toto rozhodnutie sme museli urobiť z dôvodov verejnej bezpečnosti. Bolo by to príliš nebezpečné pre jazdcov Israel-Premier Tech aj pre ostatných v štartovom poli.

    Záverečný okruh sa jazdí až päťkrát, takže bola by veľmi vysoká pravdepodobnosť narušenia pretekov.

    Je to rozhodnutie, ktoré zo športového hľadiska ľutujeme, ale z dôvodu verejnej bezpečnosti sme nemali inú možnosť,“ citovala agentúra AFP šéfa podujatia Adriana Amiciho. Uplynulý ročník vyhral hviezdny Slovinec Tadej Pogačar.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Propalestínski demonštranti.
    Propalestínski demonštranti.
    Talianske preteky majú v tejto otázke jasno. Nedovolia účasť Israelu-Premier Tech
    dnes 19:05
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Talianske preteky majú v tejto otázke jasno. Nedovolia účasť Israelu-Premier Tech