Odjazdil 19 sezón, vyhral Tour de France. Legendárny cyklista sa rozlúčil s kariérou

CARDIFF. Waleský cyklista Geraint Thomas vo veku 39 rokov ukončil aktívnu kariéru.
Bývalý víťaz Tour de France sa v nedeľu rozlúčil so svetom galusiek v rodnom Cardiffe. V profikolotoči odjazdil 19 sezón.
„Myslím si, že nastal ten správny čas skončiť s vrcholovou cyklistikou. Bola to fantastická jazda," citovala DPA slová britského cyklistu, ktorý triumfoval na Tour de France v roku 2018.
V roku 2019 skončil na „starej dáme" druhý a v roku 2022 tretí. V rokoch 2008 a 2012 bol členom zlatého britského tímu na olympijských hrách.
VIDEO: Rozlúčka Gerainta Thomasa s kariérou
Na svojom konte má aj triumfy na klasike E3 Harelbeke, či pretekoch Paríž-Nice a Criterium du Dauphine. V roku 2009 získal Rad britského impéria.