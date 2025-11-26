Froome je po ťažkom zranení opäť v sedle. Štvornásobný víťaz Tour začal trénovať

Štvornásobný víťaz Tour de France Chris Froome je opäť v sedle. Štyridsaťročný britský cyklista ukázal na sociálnych sieťach, že sa po menej ako troch mesiacoch od ťažkej nehody vrátil do tréningového procesu.
Froome utrpel pri tréningovej nehode vo Francúzsku zlomeninu stavcov, kolaps pľúc a päť zlomených rebier.
„Po mojej poslednej nehode to bola náročná cesta späť, ale je to dobrý pocit, že som konečne vonku, rozhýbem nohy a opäť som na ceste. Každá prekážka vás niečo naučí... Táto mi pripomenula, aby som spomalil, uzdravil sa a užíval si jednoduché veci v živote,“ napísal k fotografii z Azúrového pobrežia.
Do konca roka má platný kontrakt s tímom Izrael-Premier Tech, ktorý od nasledujúcej sezóny zmení názov na NSN Cycling. Svoje ďalšie plány neoznámil.
Froome vyhral Tour štyrikrát v rokoch 2013 a 2015 až 2017, dva triumfy dosiahol na španielskej Vuelte (2011, 2017) a raz sa tešil aj na talianskom Gire (2018). Informovala o tom agentúra AP.