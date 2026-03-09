Taliansky šampión išiel v časovke ešte lepšie ako vlani. Žiaden súper sa mu nepriblížil

Tirreno - Adriatico 2026
Výsledky - 1. etapa (časovka, Lido di Camaiore – Lido di Camaiore, 11,5 km):
1.
Filippo Ganna
Taliansko
Ineos Grenadiers
12:08 min
2.
Thymen Arensman
Holandsko
Ineos Grenadiers
+ 22 s
3.
Max Walscheid
Nemecko
Lidl-Trek
+ 26 s
4.
Magnus Sheffield
USA
Ineos Grenadiers
+ 26 s
5.
Jonathan Milan
Taliansko
Lidl-Trek
+ 29 s
6.
Alan Hatherly
JAR
Jayco-AlUla
+ 30 s
Taliansky cyklista Filippo Ganna ovládol úvodnú etapu pretekov Tirreno - Adriatico, ktorou bola časovka jednotlivcov v okolí Lido di Camaiore.
Jazdec Ineosu Grenadiers dosiahol na 11,5 km dlhej rovinatej trase čas 12:08 minúty a o 22 sekúnd zdolal tímového kolegu Thymena Arensmana.
Na treťom mieste skončil s mankom 26 sekúnd Nemec Max Walscheid, ktorý iba o štyri desatiny zdolal ďalšieho pretekára Ineosu Magnusa Shieffielda.
Ganna potvrdil úlohu najväčšieho favorita a naplno predviedol svoje časovkárske kvality, vďaka ktorým sa dvakrát stal svetovým šampiónom. Oproti minulému roku bol ešte o deväť sekúnd rýchlejší.
VIDEO: Jazda Filippa Gannu v časovke na Tirreno - Adriatico 2026
Už na medzičase v polovici trati, si vybudoval trojsekundový náskok na priebežne druhého Sheffielda a v druhej polovici svoju jazdu ešte vystupňoval.
V cieli mohol sláviť druhé víťazstvo v sezóne a už piate na Tirreno - Adriatico. Štyrikrát ovládol časovku zaradenú hneď na úvod podujatia, a tak si znova obliekol modrý dres pre lídra celkového poradia.
Vlani si ho udržal až do šiestej zo siedmich etáp a napokon obsadil druhé miesto, pričom ho dokázal zdolať len Juan Ayuso. Španiel tento rok titul neobhajuje, keďže štartuje na paralelných pretekoch Paríž - Nice.
Druhá etapa Pretekov dvoch morí, ako znie prezývka podujatia, má klasikársky profil s krátkym cieľovým stúpaním v meste San Gimignano.