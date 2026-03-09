    Taliansky šampión išiel v časovke ešte lepšie ako vlani. Žiaden súper sa mu nepriblížil

    Taliansky cyklista Ganna Filippo vyhral úvodnú časovku pretekov Tirreno - Adriatico 2026.
    Taliansky cyklista Ganna Filippo vyhral úvodnú časovku pretekov Tirreno - Adriatico 2026. (Autor: TASR/ LaPresse via AP)
    Sportnet, TASR|9. mar 2026 o 16:40
    ShareTweet0

    Taliansky šampión predviedol suverénny výkon.

    Tirreno - Adriatico 2026

    Výsledky - 1. etapa (časovka, Lido di Camaiore – Lido di Camaiore, 11,5 km):

    1.

    Filippo Ganna

    Taliansko

    Ineos Grenadiers

    12:08 min

    2.

    Thymen Arensman

    Holandsko

    Ineos Grenadiers

    + 22 s

    3.

    Max Walscheid

    Nemecko

    Lidl-Trek

    + 26 s

    4.

    Magnus Sheffield

    USA

    Ineos Grenadiers

    + 26 s

    5.

    Jonathan Milan

    Taliansko

    Lidl-Trek

    + 29 s

    6.

    Alan Hatherly

    JAR

    Jayco-AlUla

    + 30 s

    Taliansky cyklista Filippo Ganna ovládol úvodnú etapu pretekov Tirreno - Adriatico, ktorou bola časovka jednotlivcov v okolí Lido di Camaiore.

    Jazdec Ineosu Grenadiers dosiahol na 11,5 km dlhej rovinatej trase čas 12:08 minúty a o 22 sekúnd zdolal tímového kolegu Thymena Arensmana.

    Na treťom mieste skončil s mankom 26 sekúnd Nemec Max Walscheid, ktorý iba o štyri desatiny zdolal ďalšieho pretekára Ineosu Magnusa Shieffielda.

    Ganna potvrdil úlohu najväčšieho favorita a naplno predviedol svoje časovkárske kvality, vďaka ktorým sa dvakrát stal svetovým šampiónom. Oproti minulému roku bol ešte o deväť sekúnd rýchlejší.

    VIDEO: Jazda Filippa Gannu v časovke na Tirreno - Adriatico 2026

    Už na medzičase v polovici trati, si vybudoval trojsekundový náskok na priebežne druhého Sheffielda a v druhej polovici svoju jazdu ešte vystupňoval.

    V cieli mohol sláviť druhé víťazstvo v sezóne a už piate na Tirreno - Adriatico. Štyrikrát ovládol časovku zaradenú hneď na úvod podujatia, a tak si znova obliekol modrý dres pre lídra celkového poradia.

    Vlani si ho udržal až do šiestej zo siedmich etáp a napokon obsadil druhé miesto, pričom ho dokázal zdolať len Juan Ayuso. Španiel tento rok titul neobhajuje, keďže štartuje na paralelných pretekoch Paríž - Nice.

    Druhá etapa Pretekov dvoch morí, ako znie prezývka podujatia, má klasikársky profil s krátkym cieľovým stúpaním v meste San Gimignano.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Záver 2. etapy na Paríž - Nice 2026.
    Záver 2. etapy na Paríž - Nice 2026.
    VIDEO: Prvé víťazstvo a hneď na Paríž - Nice. Nemec predviedol najlepší šprint
    dnes 18:02
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Taliansky šampión išiel v časovke ešte lepšie ako vlani. Žiaden súper sa mu nepriblížil