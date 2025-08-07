Začalo to žartom, no Kubišov tím je bližšie k svojmu snu. Ukázal, ako získal hviezdnu posilu

BRATISLAVA. Keď mal reprezentačný tréner Jakub Vančo odhadnúť, ktorý Slovák bude po Petrovi Saganovi ďalším na Tour de France, povedal meno Lukáš Kubiš.
Dvojnásobný a úradujúci slovenský šampión prežíva vynikajúcu sezónu, pričom najmä počas jarných klasík bojoval s absolútnou cyklistickou špičkou.
Pre Unibet Tietema Rockets vybojoval v roku 2025 už 701 UCI bodov, čo je jednoznačne najviac spomedzi celého tímu. Od budúcej sezóny bude mať v tomto smere výraznú podporu v podobe šprintéra Dylana Groenewegena.
Práve Holanďan môže byť posledným dielikom v skladačke tímu, ktorý napriek malému rozpočtu sníva o tom, že sa raz postaví na štart Tour de France.
Začínali ako youtuberi
Majitelia Bas Tietema, Josse Wester a Devin van der Wiel začínali točením vtipných videí z Tour de France a zaujímavý obsah ponúkajú doteraz.
Už však neroznášajú pizzu ani nespĺňajú rôzne výzvy s cyklistami, ale svojich sledovateľov pozývajú do zákulisia pretekov World Tour či fungovania tímu.
Do detailov zmapovali aj náročný proces, akým bolo podpísanie víťaza šiestich etáp na Tour. Za prvých 24 hodín malo ich video 100-tisíc vzhliadnutí.
Tietema v úvode priznal, že všetko to začalo žartom. Keď na Tour de France chodili ako youtuberi, rozhodli sa, že budú imitovať cyklistov.
Tietema napodobňoval Daniela Ossa, neskôr van der Wiel Dána Magnusa Corta a vlani sa Wester obliekol ako holandský šampión Dylan Groenewegen. Dobre sa na tom zabavili a okrem iného si vymenili telefónne čísla.
V tom čase už mali Unibet Tietema Rockets za sebou debut na klasike Amstel Gold Race, Pro licenciu a hovorili o svojom sne dostať sa na Tour de France.
V septembri 2024 ohlásili angažovanie slovenského majstra Lukáša Kubiša, no približne v tom istom čase riešili aj možný príchod Groenewegena. Ten sa nechal počuť, že by pre tím chcel získať prvé víťazstvo na Tour.
VIDEO: Celý príbeh, ako Rockets získali Dylana Groenewegena
Spolu cestovali aj do Paríža na prezentáciu trasy 112. ročníka "Starej dámy" a následne o možnom prestupe rokovali aj s manažérom holandského šprintéra. "Na konci dňa je to všetko o peniazoch," vravel Tietema.
Ich plán Groenewegena presvedčil
Sezóna 2025 je poslednou z trojročného kontraktu Groenewegena s austrálskym tímom Jayco AlUla, no už vo februári bolo jasné, kam povedú jeho ďalšie kroky.
V rokoch 2026 a 2027 bude majiteľ 77 profesionálnych víťazstiev, vrátane triumfu na Elyzejských poliach v Paríži, jazdiť za Unibet Tietema Rockets.
"Niekedy je dobré urobiť zmenu. Títo chlapci sú serióznejší ako som si myslel. Je to skutočný cyklistický tím. Chce rásť a má veľmi dobrý plán, ktorému verím. To je pre mňa najdôležitejšie," povedal.
Rodák z Amsterdamu síce pôjde z World Tour do Pro kategórie, no nevníma to ako krok späť. Spomína si na rok 2016, keď prišiel do tímu Jumbo (dnes Visma, pozn.), ktorý vtedy nebol najlepší na svete, no rokmi sa vypracoval.
Spolu s ním podpísal rovnako dvojročný kontrakt s Rockets aj jeho súčasný tímový kolega Elmar Reinders. Skúsený 33-ročný Holanďan je pre svojho krajana dôležitým mužom v jeho šprintérskom vláčiku.
VIDEO: Šieste víťazstvo Dylana Groenewegena na Tour de France
"Nikdy od neho nepočujete, že má zlé nohy, necíti sa dobre alebo že je príliš teplo alebo chladno. Je to chalan, ktorého potrebujem," vraví Groenewegen.
"Dylan je skvelý, ale to, že máme aj Elmara je ďalší dôležitý krok, ktorý urobí obrovský rozdiel," povedal športový riaditeľ tímu Jon Mould.
Prinesie víťaznú mentalitu
Príchodom dvojice posíl sa tím opäť dostáva na vyššiu úroveň.
V rebríčku tímov v sezóne 2025 potrebuje skončiť do 30. miesta, aby sa v budúcom roku mohol uchádzať o voľnú kartu. Aktuálne mu patrí 26. pozícia, pričom organizátori Grand Tours majú k dispozícii dve voľné karty.
Aj vďaka Groenewegenovi budú chcieť Rockets v nasledujúcej sezóne viac vyhrávať, získať viac UCI bodov a pokiaľ budú medzi troma najlepšími Pro tímami, zaistia si miestenku na všetkých Grand Tours v roku 2027.
Ak by to nevyšlo "priamym postupom", vďaka francúzskej licencii, hviezdnemu jazdcovi v tíme, narastajúcej popularite a najmä potrebnými výkonmi, budú môcť patriť k ašpirantom pre udelenie voľnej karty na Tour.
Ako sa cyklistické tímy môžu dostať na Grand Tours?
- 18 tímov s licenciou World Tour má istú účasť
- 3 najlepšie Pro tímy z predošlej sezóny majú tiež istú účasť
- 2 tímy dostanú voľnú kartu, no predošlej sezóne museli byť do top 30
"Čo môžem do tímu priniesť? Víťaznú mentalitu. Myslím si, že tento tím môže vyhrávať viac. Sú tu mladí chlapci. Ja mám 32, takže ich môžem niečo naučiť.
Rád sledujem pretekárov ako Kubiš, ktorý v tomto roku veľmi rýchlo napreduje. Možno mu budem vedieť trochu pomôcť a budeme vyhrávať spolu. Nebude to o tom, aby som vyhrával len ja," hovorí Groenewegen.
Svojim príchodom prevezme pozíciu šprintérskej jednotky, no so slovenským majstrom sa môžu pekne dopĺňať. V hromadných dojazdoch bude lídrom Holanďan, počas klasík či vo zvlnených etapách zase Kubiš.
"Dylan si nás nevybral preto, že sme najväčší tím na svete, ale preto, že videl niečo odlišné. Pre nás nie je iba veľkým menom. Je to obrovský krok, vďaka ktorému sme bližšie k nášmu snu," dodal Wester.