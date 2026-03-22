Talianka mala šťastie v nešťastí. Z ťažkého pádu vyviazla s piatimi zlomenými rebrami

Päť zlomených rebier a drobnú fraktúru ramena si odniesla talianska cyklistka Debora Silvestriová z pádu v sobotných pretekoch Miláno-San Remo.
Členka španielskeho tímu Laboral Kutxa preletela vo vysokej rýchlosti cez zvodidlá v neprehľadnej zákrute pri zjazde z Cipressy.
Pred ňou spadlo viacero pretekárok, no Silvestriová, rovnako ako Francúzka Margaux Vigiéová, prepadla asi dva metre pod úroveň vozovky.
Kým jazdkyňa tímu Visma-Lease a Bike sa postavila a pokračovala (jej pád pribrzdili zvodidlá, pozn.), 27-ročná Talianka zostala ležať, iba minimálne sa hýbala a jej zdravotný stav vzbudzoval obavy.
Napokon mala šťastie v nešťastí a na sociálnej sieti instagram sa prihovorila svojim fanúšikom, od ktorých dostala množstvo správ.
VIDEO: Hrozivé pády počas Miláno - San Remo 2026
"Určite to nebol koniec, aký som si predstavovala. Mohlo to však skončiť aj horšie. Teraz potrebujem trochu času na zotavenie, ale nebojte sa, vrátim sa. Ďakujem za podporu," napísala talianska cyklistka.
"Po nočnej hospitalizácii pod lekárskym dohľadom sa Deborin stav zlepšuje. Má dobrú náladu a dostatok síl na zotavenie. V nemocnici zostane ďalších niekoľko hodín," dodal španielsky tím Laboral Kutxa.
Na rovnakom mieste ako prvá spadla Poľka Katarzyna Niewiadomá. Víťazka Tour de France z roku 2024 vyviazla s viacerými tržnými ranami a pomliaždeninami.
"Ako hovorí môj tréner: Ak neriskuješ, nie je to top šport. Možno som mohla byť opatrnejšia, ale zároveň som chcela využiť každú príležitosť.
Mám šťastie, že som z toho vyviazla len s odreninami a modrinami. Som vďačná svojmu tímu za podporu a tiež Kim Le Courtovej, ktorá sa uistila, že som v poriadku. Veľmi si to vážim," napísala Niewiadomá.