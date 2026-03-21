    VIDEO: Hrozivé pády na Miláno - San Remo. Cyklistky v zjazde preleteli cez zvodidlá

    Nepríjemný pád na ženských pretekoch Miláno - San Remo 2026.
    Sportnet|21. mar 2026 o 16:00
    ShareTweet0

    Víťazkou prestížnych pretekov sa stala Lotte Kopecká.

    Miláno - San Remo Donne 2026

    Monumentálna klasika (Janov - San Remo, 156 km):

    1.

    Lotte Kopecká

    Belgicko

    SD Worx - Protime

    3:47:17 h

    2.

    Noemi Rüeggová

    Švajčiarsko

    EF Education-Oatly

    + 0 s

    3.

    Eleonora Camilla Gasparriniová

    Taliansko

    UAE Team ADQ

    + 0 s

    4.

    Puck Pieterseová

    Holandsko

    Fenix-Premier Tech

    + 0 s

    5.

    Dominika Wlodarczyková

    Poľsko

    UAE Team ADQ

    + 4 s

    6.

    Lorena Wiebesová

    Holandsko

    SD Worx - Protime

    + 9 s

    Belgičanka Lotte Kopecká sa stala víťazkou prestížnych pretekov Miláno - San Remo Donne, ktoré sa v modernej histórii ženskej cyklistiky išli po druhý raz.

    Kým vlani sa podieľala na triumfe svojej tímovej kolegyne Loreny Wiebesovej, tentokrát využila svoju šancu a uspela v šprinte malej skupinky.

    Dvojnásobná majsterka sveta zachytila v stúpaní Poggio kľúčový útok holandskej súperky Puck Pieterseovej. Následne sa vytvorila päťčlenná skupina, ktorá to dotiahla až do cieľa pred blížiacim sa pelotónom.

    VIDEO: Záver pretekov Miláno - San Remo Donne 2026

    Kopecká v šprinte potvrdila pozíciu favoritky a zdolala Švajčiarku Noemi Rüeggovú (EF Education-Oatly), ktorá vlani finišovala o jednu priečku nižšie.

    Stupne víťaziek tentokrát doplnila Talianka Eleonora Camilla Gasparriniová, ktorá v závere ťažila z práce tímovej kolegyne Dominiky Wlodarczykovej. Pre aktívnu Pieterseovú zostalo nepopulárne štvrté miesto.

    "Je to úžasné. Dnes som mala plnú podporu svojho tímu a po stredajšom víťazstve na klasike Nokere Koerse som sa cítila veľmi sebavedomá. 

    Som šťastná, že som dokázala reagovať na útok Puck a vo finále som začala šprint v perfektnom momente," uviedla 30-ročná belgická cyklistka.

    Okrem toho dodala, že dúfa, že všetky cyklistky sú v poriadku, čím narážala na nepríjemný pád, ktorý sa odohral približne 19 kilometrov pred cieľom.

    V čase, keď útočila Holanďanka Lieke Nooijenová spadla v zjazde zo stúpania Cipressa z prvého miesta stíhacej skupiny Katarzyna Niewiadoma. Po víťazke Tour de France 2024 išli k zemi aj ďalšie pretekárky.

    VIDEO: Hrozivé pády počas Miláno - San Remo od 2:25 min

    Dokonca cez zvodidlá preleteli mimo trať, možno dva metre pod úrovňou vozovky, Margaux Vigiéová a Debora Silvestriová. Prvá menovaná sa postavila a pokračovala, no 27-ročná Talianka zostala ležať.

    "Strašne rád by som vedel, že je jazdkyňa LABORALKutxa v poriadku. Mám o ňu veľké obavy. Bolo to strašné," hovoril komentátor Eurosportu Petr Nejedlý.

    Španielsky tím po nehode na sociálnych sieťach informoval, že Debora Silvestriová je pri vedomí a na ceste do nemocnice, kde absolvuje vyšetrenia.

    Vlani sa niečo podobné stalo slovenskému cyklistovi Martinovi Svrčekovi, ktorý takisto spadol počas zjazdu z Cipressy a utrpel viacnásobnú fraktúru kľúčnej kosti, zlomeninu lopatky či niekoľkých rebier.

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»VIDEO: Hrozivé pády na Miláno - San Remo. Cyklistky v zjazde preleteli cez zvodidlá