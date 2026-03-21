VIDEO: Hrozivé pády na Miláno - San Remo. Cyklistky v zjazde preleteli cez zvodidlá

Miláno - San Remo Donne 2026
Monumentálna klasika (Janov - San Remo, 156 km):
1.
Lotte Kopecká
Belgicko
SD Worx - Protime
3:47:17 h
2.
Noemi Rüeggová
Švajčiarsko
EF Education-Oatly
+ 0 s
3.
Eleonora Camilla Gasparriniová
Taliansko
UAE Team ADQ
+ 0 s
4.
Puck Pieterseová
Holandsko
Fenix-Premier Tech
+ 0 s
5.
Dominika Wlodarczyková
Poľsko
UAE Team ADQ
+ 4 s
6.
Lorena Wiebesová
Holandsko
SD Worx - Protime
+ 9 s
Belgičanka Lotte Kopecká sa stala víťazkou prestížnych pretekov Miláno - San Remo Donne, ktoré sa v modernej histórii ženskej cyklistiky išli po druhý raz.
Kým vlani sa podieľala na triumfe svojej tímovej kolegyne Loreny Wiebesovej, tentokrát využila svoju šancu a uspela v šprinte malej skupinky.
Dvojnásobná majsterka sveta zachytila v stúpaní Poggio kľúčový útok holandskej súperky Puck Pieterseovej. Následne sa vytvorila päťčlenná skupina, ktorá to dotiahla až do cieľa pred blížiacim sa pelotónom.
VIDEO: Záver pretekov Miláno - San Remo Donne 2026
Kopecká v šprinte potvrdila pozíciu favoritky a zdolala Švajčiarku Noemi Rüeggovú (EF Education-Oatly), ktorá vlani finišovala o jednu priečku nižšie.
Stupne víťaziek tentokrát doplnila Talianka Eleonora Camilla Gasparriniová, ktorá v závere ťažila z práce tímovej kolegyne Dominiky Wlodarczykovej. Pre aktívnu Pieterseovú zostalo nepopulárne štvrté miesto.
"Je to úžasné. Dnes som mala plnú podporu svojho tímu a po stredajšom víťazstve na klasike Nokere Koerse som sa cítila veľmi sebavedomá.
Som šťastná, že som dokázala reagovať na útok Puck a vo finále som začala šprint v perfektnom momente," uviedla 30-ročná belgická cyklistka.
Okrem toho dodala, že dúfa, že všetky cyklistky sú v poriadku, čím narážala na nepríjemný pád, ktorý sa odohral približne 19 kilometrov pred cieľom.
V čase, keď útočila Holanďanka Lieke Nooijenová spadla v zjazde zo stúpania Cipressa z prvého miesta stíhacej skupiny Katarzyna Niewiadoma. Po víťazke Tour de France 2024 išli k zemi aj ďalšie pretekárky.
VIDEO: Hrozivé pády počas Miláno - San Remo od 2:25 min
Dokonca cez zvodidlá preleteli mimo trať, možno dva metre pod úrovňou vozovky, Margaux Vigiéová a Debora Silvestriová. Prvá menovaná sa postavila a pokračovala, no 27-ročná Talianka zostala ležať.
"Strašne rád by som vedel, že je jazdkyňa LABORALKutxa v poriadku. Mám o ňu veľké obavy. Bolo to strašné," hovoril komentátor Eurosportu Petr Nejedlý.
Španielsky tím po nehode na sociálnych sieťach informoval, že Debora Silvestriová je pri vedomí a na ceste do nemocnice, kde absolvuje vyšetrenia.
Vlani sa niečo podobné stalo slovenskému cyklistovi Martinovi Svrčekovi, ktorý takisto spadol počas zjazdu z Cipressy a utrpel viacnásobnú fraktúru kľúčnej kosti, zlomeninu lopatky či niekoľkých rebier.