    Prezident UCI odmieta vylúčiť Izrael z cyklistických podujatí. Odsúdil španielskeho premiéra

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
    26. sep 2025 o 16:57
    David Lappartient zdôraznil, že šport nemá byť nástrojom sankcií, ale prostriedkom na podporu mieru.

    KIGALI. Prezident Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) David Lappartient zdôraznil, že šport nemôže byť "nástrojom sankcií", a odmietol výzvy na vylúčenie Izraela zo športových podujatí.

    Protesty proti účasti tímu Israel-Premier Tech na pretekoch Vuelta a Espaňa v Španielsku, ktoré vyústili do zrušenia záverečnej etapy, vyvolali diskusie o možnom zákaze účasti izraelských športovcov na blížiacich sa majstrovstvách sveta v Kigali a majstrovstvách Európy vo Francúzsku.

    "Medzinárodný olympijský výbor (MOV) potvrdil náš postoj, že šport nie je nástrojom sankcií, ale prostriedkom na zjednotenie ľudí s cieľom podporovať mier. Mier sa nedosahuje vylučovaním.

    Izraelskí športovci, rovnako ako palestínski a všetci ostatní, sú vítaní v našich súťažiach," povedal Lappartient, ktorý v sobotu začne nové štvorročné funkčné obdobie.

    Odmietol tiež obvinenia z dvojitých štandardov v súvislosti so zákazom ruských športovcov, pričom zdôraznil, že Ruský olympijský výbor je suspendovaný kvôli porušeniu svojich stanov a útoku Ruska na Ukrajinu počas olympijskej prímeria.

    "Je jasné, že tím Israel-Premier Tech má právo sa zúčastniť pretekov," dodal.

    Odmietol tlak španielskej vlády, ktorá podporila protesty vedúce k rušeniu etáp Vuelty, označil tiež snahy o vylúčenie tímu za "únos Vuelty".

    "Je neprijateľné, že protestujúci vnikli na trať a spôsobili pády jazdcov. Zároveň španielsky premiér podporil protestujúcich, čo situáciu len zhoršuje a ohrozuje bezpečnosť pretekov," povedal Lappartient.

    dnes 16:57
