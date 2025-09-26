Prezident UCI odmieta vylúčiť Izrael z cyklistických podujatí. Odsúdil španielskeho premiéra

KIGALI. Prezident Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) David Lappartient zdôraznil, že šport nemôže byť "nástrojom sankcií", a odmietol výzvy na vylúčenie Izraela zo športových podujatí.
Protesty proti účasti tímu Israel-Premier Tech na pretekoch Vuelta a Espaňa v Španielsku, ktoré vyústili do zrušenia záverečnej etapy, vyvolali diskusie o možnom zákaze účasti izraelských športovcov na blížiacich sa majstrovstvách sveta v Kigali a majstrovstvách Európy vo Francúzsku.
"Medzinárodný olympijský výbor (MOV) potvrdil náš postoj, že šport nie je nástrojom sankcií, ale prostriedkom na zjednotenie ľudí s cieľom podporovať mier. Mier sa nedosahuje vylučovaním.
Izraelskí športovci, rovnako ako palestínski a všetci ostatní, sú vítaní v našich súťažiach," povedal Lappartient, ktorý v sobotu začne nové štvorročné funkčné obdobie.
Odmietol tiež obvinenia z dvojitých štandardov v súvislosti so zákazom ruských športovcov, pričom zdôraznil, že Ruský olympijský výbor je suspendovaný kvôli porušeniu svojich stanov a útoku Ruska na Ukrajinu počas olympijskej prímeria.
"Je jasné, že tím Israel-Premier Tech má právo sa zúčastniť pretekov," dodal.
Odmietol tlak španielskej vlády, ktorá podporila protesty vedúce k rušeniu etáp Vuelty, označil tiež snahy o vylúčenie tímu za "únos Vuelty".
"Je neprijateľné, že protestujúci vnikli na trať a spôsobili pády jazdcov. Zároveň španielsky premiér podporil protestujúcich, čo situáciu len zhoršuje a ohrozuje bezpečnosť pretekov," povedal Lappartient.