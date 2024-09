Lanáril ho aj Škrtel, no chytá v štvrtej lige. Nie je to dedinský futbal, tvrdí Kamenár

ĽUBOŠ KAMENÁR v rozhovore hovorí aj o tom, či by ešte zvládol sezónu na najvyššej úrovni, o podmienkach, ktoré našiel v nižšej súťaži, ale aj o olomouckých syrečkoch v spoluhráčovom aute.

Otvorene sa o tom takto nerozprávame. Myslím si však, že máme veľmi dobrý káder na štvrtú najvyššiu súťaž, o čom svedčí aj naše aktuálne druhé miesto v tabuľke - s dvojbodovou stratou na prvého a so zápasom k dobru.

Áno, jednu z druhej a jednu z prvej ligy. Napokon som si však povedal, že to za tie desiatky precestovaných kilometrov nestojí.

Ešte pred koncom sezóny sa mi ozval majiteľ klubu v Bolerázi. Je tam zaujímavý káder, dokonca s viacerými bývalými hráčmi najvyššej súťaže. To ma celkom oslovilo, tak som na ponuku kývol.

Posledný rok som tušil, že koniec profesionálnej kariéry sa pomaly blíži. K 1. júlu mi vypršala zmluva so Spartakom a ja som bol voľný hráč.

Nebol to, predsa len, obrovský skok, zrazu ísť hrať o tri ligy nižšie?

Mám už síce svoj vek, ale ešte na jednu sezónu v Spartaku som sa cítil. Viem však, že prvoligové kluby siahnu skôr po mladších hráčoch, čo je prirodzené.

Navyše som podstúpil operáciu ramena a po 27 rokoch intenzívneho hádzania sa za loptou som cítil omnoho väčšiu záťaž ako kedysi. Na druhej strane si myslím, že som bol dobrý sparingpartner.

Možno by som však dnes potreboval trochu väčšie úľavy oproti kolegom. Sám som si tiež hovoril, že ak už na to nebudem mať, ukončím to radšej sám. Napokon však prišla ponuka z Bolerázu a takto som sa rozhodovať nemusel.

Aká je intenzita tréningov v Bolerázi?

Tri tréningy týždenne a jeden zápas. Ja však občas potrebujem úľavu, trénujem totiž mladých brankárov. Čo sa týka tréningového procesu, na každej jednotke sa zúčastní 16-18 hráčov.

Popravde, očakával som nižšiu kvalitu, ale som prekvapený, aká vysoká je intenzita tréningu. Sú tam aj bývalí ligový hráči, dokonca aj majstri, a viacero odchovancov Spartaka, takže sú na niečo podobné z kariéry zvyknutí.