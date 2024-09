Celtic bol na míle pred Slovanom, tvrdí expert. Weiss reagoval aj na piskot divákov

"Sme sklamaní, pretože sme chceli niečo uhrať. Musíme sa z toho poučiť a uvedomiť si, že keď prídu šance, musíme ich premieňať. Ja som mal jednu za stavu 0:1. Ak by som ju premenil, zápas by bol možno iný.

Mrzí ma to. Hrali sme naplno, ale nestačilo to. Budeme bojovať ďalej, hoci tie zápasy nebudú o nič ľahšie," povedal Vladimír Weiss ml. po prehre 1:5.

David Strelec po zápase priznal, že Slovan mohol inkasovať aj viac ako päť gólov. S jeho názorom sa stotožňujú aj experti britskej televízie.

"Bol to naozaj kvalitný, dynamický a neúprosný výkon. Hráči Celticu dali päť gólov, no mohlo ich byť aj osem. Myslím si, že by to bol spravodlivejší odraz ich dominancie," napísal English.