Dúhový dres pre Rogliča či Pogačara? Zahráme si kameň, papier nožnice, smial sa favorit

„Niekto z nás by prišiel do cieľa ako prvý, nie?“ žartoval. „Ako by sme to rozhodli? Netuším. Zahrali by sme si nejakú hru.“

„Kameň, papier, nožnice,“ so smiechom na to reagoval Pogačar.

V Slovinsku zvolil kameň a prehral

Myslel to zo žartu a pri svojej odpovedi sa smial, lenže pred dvomi rokmi presne túto hru z detstva si zahral s tímovým kolegom Rafalom Majkom pred cieľom 4. etapy pretekov Okolo Slovinska.