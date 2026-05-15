    Česká súpiska ostáva otvorená. Dorazí na MS ich najväčšia brankárska hviezda?

    Lukáš Dostál
    Lukáš Dostál
    ČTK|15. máj 2026 o 14:17
    Bol základným kameňom tímu majstrov sveta z Prahy 2024.

    Česká hokejová reprezentácia potvrdila záujem o brankára Lukáša Dostála z Anaheimu, ktorému skončila v play off zámorskej NHL v noci na dnes sezóna po vyradení v sérii 2. kola play off s Vegas.

    V dejisku majstrovstiev sveta Fribourgu to po dnešnom rozkorčuľovaní tímu pred večerným stretnutím s Dánmi (20:20) uviedol generálny manažér Jiří Šlégr.

    "Určite ho chceme. Ale je to čerstvé, až v noci vypadli. Veci okolo gólmanov rieši Ondra Pavelec, ale bavíme sa o tom v celom realizačnom tíme. Ako vždy ale musíme hlavne počkať, ako dopadne výstupná zdravotná prehliadka. Podľa toho sa zariadime. Dovtedy nemáme k tomu veľa čo povedať," uviedol Šlégr.

    Výber kouča Radima Rulíka čaká po dnešnom vstupe do turnaja proti Dánsku hneď v sobotu ďalší súper - rovnako od 20.20 h nastúpia Česi proti Slovinsku. V nedeľu majú voľno a v pondelok ich čaká opäť večer v rovnakom čase duel so Švédmi.

    V celkom dvadsaťpäťčlennom výbere, ktorý odcestoval do Švajčiarska, sú brankári pôsobiaci výlučne v európskych súťažiach - Josef Kořenář, Dominik Pavlát a Petr Kváča. Na turnajovú súpisku zapísalo vedenie tímu vo štvrtok večer zatiaľ len Kořenára s Pavlátom.

    "Zatiaľ vôbec nevieme, ako na tom Lukáš je. Viete sami, ako to je v play off. Koľkokrát hrá hokejista 25 alebo 30 minút na zápas, vypadne a až potom zistíte, že má vlastne zlomenú nohu. To sa nám napríklad stalo s Radimom Šimkom," pripomenul Šlégr.

    Zranenie pochovalo pred pár dňami tiež možnosť, že by dorazil Daniel Vladař z Philadelphie. "Čas nás však netlačí, počkáme," uviedol Šlégr.

    Dvadsaťpäťročný Dostál bol základným stavebným kameňom tímu majstrov sveta z Prahy 2024. Vo februári bol jednotkou aj na olympijskom turnaji v Miláne pri návrate hviezd z NHL.

    V tejto sezóne elitnej ligy zasiahol v základnej časti do 56 zápasov a vychytal 30 výhier. V priemere inkasoval 3,1 bránky na stretnutie a mal úspešnosť 88,8 percenta.

    V play off pomohol kalifornskému celku prejsť v úvodnom kole cez finalistu posledných dvoch sezón Edmonton po výsledku 4:2 na zápasy.

    Rovnakým pomerom potom Anaheim podľahol Golden Knights. Dostál vychytal z 12 zápasov šesť víťazstiev, mal priemer 3,54 gólu na zápas a úspešnosť zákrokov 87 percent.

    MS v hokeji 2026 - program Česka

    Joj Šport
    15.05. 20:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    vs.
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    16.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    18.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    20.05. 16:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    vs.
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    25.05. 16:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    vs.
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    26.05. 20:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ČeskoČeskoCZE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    KanadaKanadaCAN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    DánskoDánskoDEN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    SlovinskoSlovinskoSVN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    NórskoNórskoNOR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

