Česká súpiska ostáva otvorená. Dorazí na MS ich najväčšia brankárska hviezda?

Česká hokejová reprezentácia potvrdila záujem o brankára Lukáša Dostála z Anaheimu, ktorému skončila v play off zámorskej NHL v noci na dnes sezóna po vyradení v sérii 2. kola play off s Vegas.
V dejisku majstrovstiev sveta Fribourgu to po dnešnom rozkorčuľovaní tímu pred večerným stretnutím s Dánmi (20:20) uviedol generálny manažér Jiří Šlégr.
"Určite ho chceme. Ale je to čerstvé, až v noci vypadli. Veci okolo gólmanov rieši Ondra Pavelec, ale bavíme sa o tom v celom realizačnom tíme. Ako vždy ale musíme hlavne počkať, ako dopadne výstupná zdravotná prehliadka. Podľa toho sa zariadime. Dovtedy nemáme k tomu veľa čo povedať," uviedol Šlégr.
Výber kouča Radima Rulíka čaká po dnešnom vstupe do turnaja proti Dánsku hneď v sobotu ďalší súper - rovnako od 20.20 h nastúpia Česi proti Slovinsku. V nedeľu majú voľno a v pondelok ich čaká opäť večer v rovnakom čase duel so Švédmi.
V celkom dvadsaťpäťčlennom výbere, ktorý odcestoval do Švajčiarska, sú brankári pôsobiaci výlučne v európskych súťažiach - Josef Kořenář, Dominik Pavlát a Petr Kváča. Na turnajovú súpisku zapísalo vedenie tímu vo štvrtok večer zatiaľ len Kořenára s Pavlátom.
"Zatiaľ vôbec nevieme, ako na tom Lukáš je. Viete sami, ako to je v play off. Koľkokrát hrá hokejista 25 alebo 30 minút na zápas, vypadne a až potom zistíte, že má vlastne zlomenú nohu. To sa nám napríklad stalo s Radimom Šimkom," pripomenul Šlégr.
Zranenie pochovalo pred pár dňami tiež možnosť, že by dorazil Daniel Vladař z Philadelphie. "Čas nás však netlačí, počkáme," uviedol Šlégr.
Dvadsaťpäťročný Dostál bol základným stavebným kameňom tímu majstrov sveta z Prahy 2024. Vo februári bol jednotkou aj na olympijskom turnaji v Miláne pri návrate hviezd z NHL.
V tejto sezóne elitnej ligy zasiahol v základnej časti do 56 zápasov a vychytal 30 výhier. V priemere inkasoval 3,1 bránky na stretnutie a mal úspešnosť 88,8 percenta.
V play off pomohol kalifornskému celku prejsť v úvodnom kole cez finalistu posledných dvoch sezón Edmonton po výsledku 4:2 na zápasy.
Rovnakým pomerom potom Anaheim podľahol Golden Knights. Dostál vychytal z 12 zápasov šesť víťazstiev, mal priemer 3,54 gólu na zápas a úspešnosť zákrokov 87 percent.
MS v hokeji 2026 - program Česka
