Já na bráchu, brácha na mne. Prví boli Šťastní, na MS 2026 hrajú Pospíšilovci

    Bratia Kristián a Martin Pospíšilovci po úspešnej kvalifikácii na ZOH 2026.
    Bratia Kristián a Martin Pospíšilovci po úspešnej kvalifikácii na ZOH 2026. (Autor: Instagram/kpospisil22)
    Boris Vanya|15. máj 2026 o 14:30
    Slovenské bratské dvojice na MS v hokeji.

    Už v detstve snívali o tom, že si raz spolu zahrajú na veľkom turnaji a dosiahnu na ňom úspech.

    Po deviatich rokoch si slovenskí dres na majstrovstvách sveta v hokeji oblečú súrodenci. Vo Švajčiarsku vykorčuľujú na ľad v jednom útoku Kristián a Martin Pospíšilovci.

    Budú štvrtá bratská dvojica, ktorá si zahrá za Slovensko na svetovom šampionáte.

    Výnimočná trojica

    Ešte skôr, než sa Pospíšilovci, Hudáčkovci alebo Hossovci narodili, alebo Pucherovci naučili korčuľovať, v reprezentácii si spolu zahrala výnimočná trojica z Bratislavy.

    Z bratov Šťastných prenikol do československého mužstva najskôr najstarší Marián. V roku 1975 bol súčasťou tímu, ktorý na majstrovstvách sveta v Západnom Nemecku získal striebro. O rok neskôr už mal pri sebe v reprezentácii aj Petra.

    Na MS v Katoviciach prežil vtedy 19-ročný mladík skvelý debut, turnaj ukončil s bilanciou 8 gólov a 4 asistencie, čo ho zaradilo v tabuľke produktivity do Top 10. Československo získalo titul majstra sveta.

    O niekoľko mesiacov neskôr si Marián s Petrom zahrali spolu aj na prvom ročníku Kanadského pohára.

    Šťastní sa stali stabilnými oporami reprezentácie a členmi výnimočnej generácie československých hokejistov. V roku 1977 oslavovali ďalší titul majstrov sveta vo Viedni a v Prahe 1978 bolo Československo blízko zlatému hetriku.

    V poslednom zápase proti Sovietom si mohlo dovoliť aj prehrať, ale nie viac ako o gól. Po výsledku 1:3 však získala zlato červená hokejová mašina a započala svoju dominantnú éru.

    Bratia Marián, Peter a Anton Šťastní ako hráči Slovana Bratislava. (Autor: Štartfoto - Ján Súkup)

    Na MS 1979 už korčuľovali v dresoch ČSSR traja Šťastní. K Mariánovi a Petrovi pribudol aj najmladší Anton. Československo získalo striebro, ale hráči museli stráviť krutú porážku 1:11 od Sovietov.

    Bratské trio nastúpilo spolu aj zimných olympijských hrách 1980 v Lake Placid, ale bol to ich posledný veľký turnaj, ktorý odohrali za Československo.

    V auguste 1980 Peter s Antonom za dramatických okolností ušli z rakúskeho Innsbrucku, kde hrali za Slovan na Európskom pohári majstrov, do Kanady. Marián ich nasledoval o rok neskôr.

    Peter a Antonom si ešte spolu zahrali po páde komunistického režimu a vzniku samostatného Slovenska na olympijskej kvalifikácii v Sheffielde 1993.  

    Kým Bratislava mala bratov Šťastných, na východe strieľali góly v 70. a 80. rokoch Lukáčovci. Bratia Imrich, Vincent a Jozef boli obávaní útočníci košických VSŽ.

    V reprezentácii sa však nestretli. Najúspešnejší z nich Vincent získal dva tituly majstra sveta (1977, 1985), Jozef nastúpil v reprezentačnom drese proti severoamerickým profesionálom z klubov WHA.

    Súrodenci na ľade, otec na striedačke

    Prví bratia na majstrovstvách sveta v drese Slovenska boli prešovskí odchovanci René a Peter Pucherovci. René hral už na olympijskom turnaji v Lillehammeri, kde bol kapitán Peter Šťastný, aj v premiére Slovenska v elitnej kategórii MS v roku 1996 vo Viedni.

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

