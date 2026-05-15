    Presilovky, oslabenia a zoznamka s ľadom. Slováci začínajú ladiť taktiku na Nórov

    Hokejisti Slovenska počas tréningu (Autor: TASR)
    TASR|15. máj 2026 o 14:56
    Országh pripravil hráčom intenzívny 60-minútový tréning.

    Na súpiske slovenského tímu pre hokejové MS 2026 je voľné miesto už iba v útoku.

    Trénerský štáb na čele s Vladimírom Országhom ho necháva pre Juraja Slafkovského, ktorého možný príchod sa však vzdialil po tom, čo Montreal v noci na piatok zdolal Buffalo 6:3 a 2. kole play off NHL vedie 3:2 na zápasy.

    Kormidelník slovenskej reprezentácie pripomenul pred duelom s Nórskom dôležitosť špeciálnych formácií.

    Országhovi zverenci absolvovali v piatok intenzívny 60-minútový tréning so špecifickým zameraním.

    „Včera (štvrtok) sme nacvič ovali presilovky, dnes oslabenie. Išlo nám aj o to, aby sa hráči zžili s klziskom. Zamerali sme sa na veci, ktoré by nám mohli pomôcť v zápase s Nórskom,“ poznamenal Országh.

    Podľa neho budú Nóri podobný súper ako Dánsko, s ktorým Slováci v závere prípravy odohrali dva zápasy. V prvom prehrali 0:3, následne triumfovali 4:2.

    „Nóri hrajú podobne ako Dáni, skoro až identicky. Majú fyzické mužstvo, ktoré hrá priamočiaro, rýchlo otáča hru a tlačí sa do bránky. Veľmi dôležité budú špeciálne tímy,“ konštatoval Országh.

    Na súpiske slovenského tímu figurujú všetci traja brankári a ôsmi obrancovia, ktorí sú s mužstvom vo Fribourgu.

    Trénerský štáb už drží voľné miesto iba pre Juraja Slafkovského pre prípad, že by Montreal v 2. kole play off NHL prehral s Buffalom.

    „Z obrancov už nikto nie je v hre, preto sú na súpiske napísaní všetci. Zadné dvierka si nechávame už len v útoku,“ uviedol Országh.

    MS v hokeji 2026 - program Slovenska

    Joj
    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ČeskoČeskoCZE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    KanadaKanadaCAN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    DánskoDánskoDEN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    SlovinskoSlovinskoSVN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    NórskoNórskoNOR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

