Presilovky, oslabenia a zoznamka s ľadom. Slováci začínajú ladiť taktiku na Nórov

Na súpiske slovenského tímu pre hokejové MS 2026 je voľné miesto už iba v útoku.
Trénerský štáb na čele s Vladimírom Országhom ho necháva pre Juraja Slafkovského, ktorého možný príchod sa však vzdialil po tom, čo Montreal v noci na piatok zdolal Buffalo 6:3 a 2. kole play off NHL vedie 3:2 na zápasy.
Kormidelník slovenskej reprezentácie pripomenul pred duelom s Nórskom dôležitosť špeciálnych formácií.
Országhovi zverenci absolvovali v piatok intenzívny 60-minútový tréning so špecifickým zameraním.
„Včera (štvrtok) sme nacvič ovali presilovky, dnes oslabenie. Išlo nám aj o to, aby sa hráči zžili s klziskom. Zamerali sme sa na veci, ktoré by nám mohli pomôcť v zápase s Nórskom,“ poznamenal Országh.
Podľa neho budú Nóri podobný súper ako Dánsko, s ktorým Slováci v závere prípravy odohrali dva zápasy. V prvom prehrali 0:3, následne triumfovali 4:2.
„Nóri hrajú podobne ako Dáni, skoro až identicky. Majú fyzické mužstvo, ktoré hrá priamočiaro, rýchlo otáča hru a tlačí sa do bránky. Veľmi dôležité budú špeciálne tímy,“ konštatoval Országh.
Na súpiske slovenského tímu figurujú všetci traja brankári a ôsmi obrancovia, ktorí sú s mužstvom vo Fribourgu.
Trénerský štáb už drží voľné miesto iba pre Juraja Slafkovského pre prípad, že by Montreal v 2. kole play off NHL prehral s Buffalom.
„Z obrancov už nikto nie je v hre, preto sú na súpiske napísaní všetci. Zadné dvierka si nechávame už len v útoku,“ uviedol Országh.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
