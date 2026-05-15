    Všetko je super, už len chceme hrať. Mešár verí, že väčší ľad mu bude vyhovovať

    Filip Mešár počas prvého tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie pred MS v hokeji 2026 (Autor: TASR)
    TASR|15. máj 2026 o 14:02
    Mladý útočník zažije svoj prvý seniorský šampionát.

    Slovenskí hokejisti vstúpia na MS 2026 zápasom proti Nórsku. Na severanov si musia dať pozor v každej hernej činnosti, Nóri už v minulosti potrápili viacerých favoritov.

    Slovenský útočník Filip Mešár na to upozornil tiež. Tento duel je na programe v sobotu o 12.20 v BCF Aréne vo Fribourgu.

    „Vieme, že to nebude ľahké. V dnešnej dobe už vie každý hrať hokej, každý vie korčuľovať, každý vie bojovať. Ale myslím si, že sme na ten zápas dobre nastavení. Tréningy vyzerali veľmi dobre, partia je super, čiže teším sa,“ povedal Mešár.

    Dvadsaťdvaročný útočník štartuje na svojom prvom šampionáte medzi mužmi, spolu s obrancami Jozefom Viliamom Kmecom, Maximom Štrbákom, Lukom Radivojevičom a útočníkmi Servácom Petrovským a Adamom Sýkorom bol oporou na juniorských majstrovstvách sveta 2024. Všetci z tejto generácie teraz majú možnosť presadiť sa v A-tíme.

    „Je to skvelé. Dá sa povedať, že s chlapcami sa poznáme odmalička. Chodili sme do reprezentácie každý rok spolu a je to super vidieť aj mladších chlapcov v ´áčku´. Je to pre nás veľká príležitosť a musíme sa toho chytiť a ukázať sa.“

    Mešár dodal, že sa už nevie dočkať prvého vhadzovania: „Určite tam bude nejaká nervozita, je to môj prvý turnaj medzi mužmi. Ale veľmi sa na to teším.“

    Mladý útočník má za sebou tretiu sezónu v zámorí, prechod na väčší európsky ľad mu nerobí problém.

    Naopak, teší sa na to: „Bude to niečo iné. Bude sa viac korčuľovať, ale myslím si, že mi to môže celkom vyhovovať. Lebo som ten typ hráča, ktorý rád aj tvorí hru a budem mať na to možno viac času. Teším sa na to, hral som už na väčšom ľade aj predtým a cítil som sa celkom dobre.“

    Slováci trénovali vo Fribourgu v hlavnej BCF Aréne, ale aj na tréningovej ploche. Prostredie sa Mešárovi páči: „Je to veľmi pekný štadión, aj šatne a zázemie. Všetko je zatiaľ super, čiže už len chceme hrať.“

    MS v hokeji 2026 - program Slovenska

    Joj
    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ČeskoČeskoCZE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    KanadaKanadaCAN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    DánskoDánskoDEN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    SlovinskoSlovinskoSVN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    NórskoNórskoNOR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

