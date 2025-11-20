Čechov neteší súper v baráži. Írsko je aktuálne v najlepšej forme, tvrdí Nedvěd

ZÜRICH. Írsko, ktoré bude v semifinále marcového play off o majstrovstvá sveta súperom českých futbalistov, je podľa generálneho manažéra reprezentácií Pavla Nedvěda momentálne asi v najlepšej forme.
Dôležité je, že národný tím bude hrať doma, uviedol tridsaťpäťročný bývalý kapitán reprezentácie priamo v dejisku žrebu v Zürichu v nahrávke pre médiá. V prípade postupu do finále by Česi hostili víťaza súboja medzi Dánskom a Severnou Macedónskom.
Na podobné ceremoniály predtým jazdil ako člen vedenia turínskeho Juventusu, napriek tomu bol Nedvěd pred žrebom znova v napätí.
"Dostali sme Írsko, ktoré je momentálne asi v najlepšej forme. Porazili Portugalcov, krásne postúpili po výhre v Maďarsku Pri tomto druhu zápasov v play off je to vždy ťažké,"poukázal reprezentačný manažér.
Český tím bol nasadený do druhého koša, takže mal vopred zabezpečenú výhodu domáceho prostredia.
"Dôležité je, že budeme hrať doma a môžeme sa na to dobre pripraviť. Dôležité bude, aby hráči boli zdraví a vo forme. Írsko je veľmi húževnatý tím, ktorý výborne bráni, a majú skvelý spirit. Ak chceme postúpiť na majstrovstvá sveta, tak to musíme chcieť viac ako oni, "zdôraznil Nedvěd.
Potenciálnych súperov pre rozhodujúci zápas baráže komentovať nechcel. "Musíme myslieť hlavne na prvé stretnutie, aj keď je samozrejme dobré, že aj prípadné finále by sme hrali doma," povedal chebský rodák.
Česká reprezentácia sa od rozdelenia federácie zúčastnila majstrovstiev sveta zatiaľ len raz, v roku 2006 v Nemecku. Na šampionát sa vtedy prebojovala tiež z baráže a Nedvěd ju viedol ako kapitán.
Odohral oba zápasy proti Nórsku, najprv Vladimír Šmicer rozhodol o výhre 1:0 v Osle a v odvete na Letnej potom trefa Tomáša Rosického zabezpečila víťazstvo v rovnakom pomere a postup.
Play off sa v súčasnosti hrá už len na jedno stretnutie bez odvety. "Šance sú vždy, ale ako som hovoril, zápasy v baráži sú zakaždým ťažké. Vždy rozhoduje viac hlava ako nohy. Zažil som to dvadsať rokov dozadu, ale boli to veľmi ťažké stretnutia mentálne, "zaspomínal Nedvěd.
Predseda FAČR David Trunda nemal pred žrebom žiadnu preferenciu. "Veríme, že domáce prostredie môže byť kľúčové," uviedol šéf asociácie.
"Dôležité je sústrediť sa teraz na prvé stretnutie, aby sme ich zvládli a mohli ďalej bojovať o postup na svetový šampionát po dvadsiatich rokoch," povedal Trunda.