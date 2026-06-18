    Koniec výhovoriek, berie sa len víťazstvo. Česi musia na MS ukázať väčšie sebavedomie

    Tomáš Souček oslavuje gól
    Tomáš Souček oslavuje gól (Autor: TASR/AP)
    TASR|18. jún 2026 o 08:00
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    Zápas s Južnou Afrikou bude viesť trojica rozhodkýň.

    Česko
    Česko
    MS vo futbale 2026
    18.06.2026, Skupina A
    Atlanta
    18:00
    Južná Afrika
    Južná Afrika

    Futbalisti Česka a Juhoafrickej republiky sa vo vzájomnom zápase pokúsia získať prvé body v skupine A na majstrovstvách sveta.

    Oba tímy vstúpili do turnaja prehrou a opätovné zaváhanie by ich mohlo eliminovať z boja o postup do ďalšej fázy.

    Duel, ktorý sa začne vo štvrtok od 18.00 SELČ na štadióne v Atlante, bude iba druhý v histórii MS, ktorý bude viesť trojica rozhodkýň.

    Česi v úvode MS prehrali s Kórejskou republikou 1:2, hoci najmä v závere zápasu mali viacero sľubných šancí vyrovnať. Bude zaujímavé sledovať, či tréner Miroslav Koubek ponechá rovnakú zostavu, alebo siahne k zmenám.

    Česko - Juhoafrická republika

    predpokladané zostavy:

    Česko: Kovář - Chaloupek, Hranáč, Krejčí - Coufal, Souček, Sadílek, Jurásek - Provod - Šulc, Schick

    JAR: Wiliams - Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi - Modiba, Mokoena - Adams, Mokwana, Mofokeng - Foster

    Mercedes-Benz Arena (Atlanta), rozhodkyne: Pensová - Nesbittová, Mayová (všetky USA)

    „Víťazstvo je priorita. Čaká nás niečo iné než v prvom zápase. Chceme viac držať loptu, nezbavovať sa jej a byť sebavedomejší. Myslím si, že máme na to, aby sme sa dostávali do dobrých situácií,“ citoval portál idnes.cz českého útočníka Tomáša Chorého.

    Iba druhýkrát v histórii bude duel MS viesť trojica rozhodkýň, prvým bol zápas Nemecka s Kostarikou na MS 2022.

    Tridsaťdeväťročná Tori Pensová viedla finále MS žien v roku 2023 a vo štvrtkovom zápase sa stane prvou Američankou, ktorá bude viesť zápas MS. Česko a JAR doteraz odohrali iba jeden vzájomný zápas. V decembri 1997 remizovali v Pohári Konfederácie FIFA 2:2.

    Reprezentanti JAR sa postarali o úvodný zápas turnaja, keď proti domácemu Mexiku prehrali 0:2.

    Rozhodcovia v ňom udelili až tri červené karty - dve z nich dostali stredopoliari Yaya Sithole a Themba Zwane z JAR, ktorí nebudú k dispozícii vo štvrtkovom zápase.

    Česi budú v pozícii mierneho favorita, keďže proti nim stojí súper, ktorý nedosiahol víťazstvo od decembrového zápasu na majstrovstvách Afriky. Odvtedy v šiestich zápasoch trikrát prehral a trikrát remizoval.

    V generálke na MS remizoval s Jamajkou 1:1. V prvom stretnutí skúsili hru s piatimi obrancami, v druhom sa očakáva prechod k rozostaveniu 4-2-3-1

    Program Česka na MS vo futbale 2026

    12.06. 04:00
    | Skupina A | Matchday 1
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    2 - 1
    Česko
    Česko
    Guadalajara | Guadalajara
    18.06. 18:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Česko
    Česko
    vs.
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Atlanta | Atlanta
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Česko
    Česko
    vs.
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MexikoMexikoMEX
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    2
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    3
    ČeskoČeskoCZE
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    4
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tomáš Souček oslavuje gól
    Tomáš Souček oslavuje gól
    Koniec výhovoriek, berie sa len víťazstvo. Česi musia na MS ukázať väčšie sebavedomie
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