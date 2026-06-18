Koniec výhovoriek, berie sa len víťazstvo. Česi musia na MS ukázať väčšie sebavedomie

Futbalisti Česka a Juhoafrickej republiky sa vo vzájomnom zápase pokúsia získať prvé body v skupine A na majstrovstvách sveta.
Oba tímy vstúpili do turnaja prehrou a opätovné zaváhanie by ich mohlo eliminovať z boja o postup do ďalšej fázy.
Duel, ktorý sa začne vo štvrtok od 18.00 SELČ na štadióne v Atlante, bude iba druhý v histórii MS, ktorý bude viesť trojica rozhodkýň.
Česi v úvode MS prehrali s Kórejskou republikou 1:2, hoci najmä v závere zápasu mali viacero sľubných šancí vyrovnať. Bude zaujímavé sledovať, či tréner Miroslav Koubek ponechá rovnakú zostavu, alebo siahne k zmenám.
Česko - Juhoafrická republika
predpokladané zostavy:
Česko: Kovář - Chaloupek, Hranáč, Krejčí - Coufal, Souček, Sadílek, Jurásek - Provod - Šulc, Schick
JAR: Wiliams - Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi - Modiba, Mokoena - Adams, Mokwana, Mofokeng - Foster
Mercedes-Benz Arena (Atlanta), rozhodkyne: Pensová - Nesbittová, Mayová (všetky USA)
„Víťazstvo je priorita. Čaká nás niečo iné než v prvom zápase. Chceme viac držať loptu, nezbavovať sa jej a byť sebavedomejší. Myslím si, že máme na to, aby sme sa dostávali do dobrých situácií,“ citoval portál idnes.cz českého útočníka Tomáša Chorého.
Iba druhýkrát v histórii bude duel MS viesť trojica rozhodkýň, prvým bol zápas Nemecka s Kostarikou na MS 2022.
Tridsaťdeväťročná Tori Pensová viedla finále MS žien v roku 2023 a vo štvrtkovom zápase sa stane prvou Američankou, ktorá bude viesť zápas MS. Česko a JAR doteraz odohrali iba jeden vzájomný zápas. V decembri 1997 remizovali v Pohári Konfederácie FIFA 2:2.
Reprezentanti JAR sa postarali o úvodný zápas turnaja, keď proti domácemu Mexiku prehrali 0:2.
Rozhodcovia v ňom udelili až tri červené karty - dve z nich dostali stredopoliari Yaya Sithole a Themba Zwane z JAR, ktorí nebudú k dispozícii vo štvrtkovom zápase.
Česi budú v pozícii mierneho favorita, keďže proti nim stojí súper, ktorý nedosiahol víťazstvo od decembrového zápasu na majstrovstvách Afriky. Odvtedy v šiestich zápasoch trikrát prehral a trikrát remizoval.
V generálke na MS remizoval s Jamajkou 1:1. V prvom stretnutí skúsili hru s piatimi obrancami, v druhom sa očakáva prechod k rozostaveniu 4-2-3-1